El campeón es mucha pieza para un rival señalado a sufrir

Álvaro Zamora se fue de doblete este domingo. (Jose Cordero)

Las diferencias entre el Saprissa y Guanacasteca son más que el 3-0 decretado este domingo en el arranque del Clausura 2023. Cualquiera que vio el partido se dio cuenta y acá lo ratificamos.

No es cuestión de ser groseros, pero es que el campeón es mucha pieza para un rival que, por lo visto, está destinado a sufrir y pelear con las uñas la permanencia en la primera división. Ambos son equipos en campeonatos diferentes.

Sin ser brillante, ni arrollador, al Saprissa le alcanzó para aprovechar los horrores pamperos y llevarse, en neutro, fácil y sin sudarse, la victoria en la presentación ante sus fiebres.

El primer tanto morado fue una muestra de esto; un gol olímpico para abrir el marcador a los 37 minutos.

Hasta entonces, el partido se resumía en estériles acercamientos tibaseños a la cabaña del mexicano Antonio Torres, meta de rendimiento dispar, como la mayoría de los pamperos.

Álvaro Zamora ejecutó un tiro de esquina donde el librillo del campeón lo dice, al área pequeña para que Kendall Waston se imponga arriba y de cabeza anote, una rutina más que conocida.

Saprissa mostró el título ganado en noviembre a su afición. (Jose Cordero)

Lo que nadie contaba es que en el área nadie se movió y por tener al gigante más que agarrado, ningún pampero le puso cuidado a la bola y la dejaron picar en el área pequeña. Entonces, Torres tuvo una salida horrible y la pecosa se terminó metiendo sola ante la sorpresa de todos.

Incluso, Zamora hasta tuvo que preguntar si el gol había sido de él, si era cierto que nadie la había tocado, porque entre tanta gente, fue insólito que nadie lo hiciera.

Ya con el gol adentro, la ADG no tenía con qué responder, porque hasta entonces su idea de juego era perder tiempo ya fuera en un saque de banda o uno de puerta. Muestra de ello fue que en el primer tiempo los pamperos no hicieron ni un solo remate, ni desviado ni directo.

El gol además dio confianza al Monstruo para llegar con más argumentos y criterio. Fue así como cayó el 2-0 mediante un bombazo de David Guzmán fuera del área, que pegó en el horizontal, picó adentro y salió. La repetición de FUTV no dejó dudas de que la bola había ingresado.

Para el complemento, Saprissa lo liquidó muy rápido en una jugada llena de vértigo, armada por la banda derecha. Jeffry Valverde tiró al centro y en su debut con la S puso su primera asistencia.

Zamora entró al primer palo a definir de palomita. El cabezazo fue bien pegado, pero a Torres la bola le pasó a la par del brazo. Otro gol en el que pareció que pudo hacer más, pues se vio lento de reacción e inseguro.

Ya con la mejenga liquidada, Jeaustin Campos retiró al mundialista de Qatar 2022 y a Fabricio Alemán y le dio chance a Javon East y Warren Madrigal al 51. No obstante, este último tuvo pocos minutos pues fue víctima de una desafortunada jugada que lo hizo salir del campo.

El chamaco tuvo una con toda la opción para definir, pero la pegó muy mal y se fue desviada y luego, en el área morada, una patada que el pampero Jeyland Mitchell le pegó al costado derecho de la cabeza cuando trataba de despejar una bola por aire al 70, lo sacó del juego.

Antonio Torres tuvo fallos y aciertos este domingo en el marco de Guanacasteca. (Jose Cordero)

Desde que cayó se notó que el golpe era delicado; posteriormente, sacaron al muchacho en camilla, Mitchell se fue expulsado y todos deseando que no pasara de solo un susto. Se sabe lo que una patada en la cabeza puede ocasionar.

En Guana si no hubiera sido porque Horacio Esquivel metió al argentino Mateo Escobar se hubieran ido en blanco en ataques. Al 76 sacó un bombazo desde la banda derecha que despertó a Kevin Chamorro para comprobar si estaba metido en la mejenga.

Al 88 el che le tiró otra que se fue desviada. Si ADG quiere pelear, a fichas como estas no las puede dejar en banca, pues al menos demuestran tener conceptos y calidad en su puesto, lo que no todos parecen mostrar. Tenerlo en banca es un lujo que Horacio no puede darse.

Al final de la mejenga, Saprissa pulseó el cuarto y tres tapadas de Torres se lo impidieron. En los últimos cinco minutos el hombre se pellizcó y dejó tal vez otra imagen, aunque los fallos en los goles no los borra nada.

El campeón nacional pasó su primer examen con claridad y como lo decíamos arriba hizo justamente lo que le correspondía, sonarse a los rivales que se le ponen, pero para poder decir cómo viene el Monstruo, se necesitan pruebas un poco más fuertes.