El carácter que clasifica a mundiales: la otra área a la que apunta Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez es enfático que a sus dirigidos no les puede fallar el carácter el camino a Catar 2022.

Michael Umaña, anotador del histórico penal que puso a la Sele en cuartos de final del Mundial Brasil 2014, le da la razón a Luis Fernando Suárez porque considera que los “huevos” muchas veces ganan partidos.

El técnico cafetero fue enfático en el tema del coraje durante la conferencia de prensa previo al partido ante Jamaica, de este miércoles a las 7 p. m., por lo que conversamos con Umaña para ver qué opinaba de las declaraciones del entrenador de la Sele.

El defensor asegura que cuando fue seleccionado, el carácter inclinó la balanza en diversas ocasiones, sobre todo en partidos feos y enredados.

Pero antes de profundizar con Michael, hay que contextualizar lo dicho por Suárez, quien sabe que contra los caribeños, este miércoles, hay que ganar sí o sí y si el buen fútbol no aparece aún, hay que echar mano de otros componentes para conseguir la primera victoria en la octagonal rumbo a Catar 2022.

Al técnico le preguntaron de manera directa si hace falta carácter o convencimiento en el equipo y respondió que de esas características él siempre va a querer más, ya que en ocasiones pueden más que un planteamiento táctico.

“A veces uno se mete más en las formas que en el fondo, pero lo haré al revés. Se puede hacer un estudio de sistemas, de cómo jugar, si línea de cuatro o de cinco, tener dos puntas y todo eso y lo pone como lo más importante, pero para mí lo más importante es tener el carácter suficiente debido a lo que se está jugando.

“Existen críticas y ante eso debemos responder con buen juego, mostrando carácter y ser conscientes que debemos buscar la pelota, tener vergüenza y el grupo tenga esa responsabilidad de lo bueno y malo. Hay que mostrar más carácter y regresar a lo que ha hecho bien el fútbol de Costa Rica”, dijo Suárez.

Cuando habló de la experiencia que tuvo con la selección de Honduras, rumbo a Brasil 2014, fue cuando Suárez soltó la famosa palabra, pues sabe que en Concacaf los partidos a veces se van más por la pata y las ganas que por otro tipo de cosas.

“Yo siempre hablaba del orden (de Costa Rica), de las características individuales, pero también hablaba de un equipo que iba adelante, que se entregaba y que tenía y perdónenme por la palabra, los huevos... queremos volver a eso. Creo y asumo que los jugadores mostrarán mucho más carácter”, aseguró el colombiano.

Don Luis Fernando dice que no considera que sus jugadores no le pongan ganas, pero que es un detalle que no pueden olvidar.

“Uno quisiera un poquito más y creo que tienen con qué hacerlo. Hay que tener un compás de espera con los jóvenes en especial”, detalló.

Componente vital

Michael Umaña recordó que La Sele de Brasil 2014 tenía diversas armas para salir adelante cuando el fútbol tal vez no alcanzaba

Ahora sí, volviendo a Umaña, el zaguero recuerda que el carácter fue vital para lo que consiguió la Sele en Brasil 2014 y no descarta que el grupo que clasificó a Corea y Japón 2002 también contara con una muy buena dosis.

“Es claro que es así, así se juegan estos partidos, el carácter es algo muy importante, no solo en una sola selección, sino en un equipo, club, los partidos de eliminatoria claro, el carácter es algo que pesa.

“Hubo muchos partidos en selección que ganamos más por carácter y, repito, en equipos también. Hay juegos que se tornan así, el fútbol es así, a veces toca sacar las cosas de otras maneras y no solo con buen fútbol, con buen trato de pelota“, asegura.

Michael cree que en la Sele actual hay líderes que pueden transmitirle hambre y carácter a los más jóvenes, para que sepan cómo enfrentar este tipo de partidos.

Otro grupo que se volvió icónico por su garra y por meterle siempre lo que ponen las gallinas, fue la selección que fue a Italia 90, la primera que clasificó a los ticos a una Copa del Mundo, por lo que también conversamos con, Germán Chavarría, uno de los integrantes de aquel conjunto.

“Lo bueno es que los jóvenes también vayan metiendo pata, como decimos nosotros, uno se pone a ver el caso del domingo y tal vez no todos están en esa misma línea. Hay muchos muy buenos, que merecen oportunidad, pero tienen que estar en la misma sintonía.

“En cada partido hay que meter carácter, entrega, deseos, ganas, coraje, como usted quiera decirle, lo que dé para ganar, eso es algo que cuenta mucho. Un equipo que llega a jugar con una actitud pasiva le pasan por encima en la eliminatoria, de eso no hay duda”, opinó el exmundialista del verano italiano.

El carácter es un detalle que muchos le exigen a algunos seleccionados nacionales.

Para Chava la unión de grupo es vital y esta se refleja con aspectos como el carácter, cuando todos se comportan igual.

Finalmente, para Marco Rojas, exarquero del Saprissa y seleccionado nacional durante los ochentas, el tema del carácter no es solo andar corriendo como loco o haciendo cara de malo, sino tener clara la responsabilidad en los hombros, sin que le pese.

“El jugador tiene que manejar mentalmente qué sentido patriótico tiene para ponerse esa camiseta, muchas veces no es solo ponérsela y ya, sino cómo se comporta, qué carácter muestra. El carácter no es salir a pegar patadas o impresionar rivales, al contrario, es saber cómo comportarse en la presión”.

De la forma que sea, este miércoles la Sele debe dejarse los tres puntos porque sino al equipo no solo le faltará carácter, sino que desde muy temprano se le empezará a mosquear la eliminatoria.