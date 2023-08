La teoría que Elías Aguilar descartó de viaje sobre su larga ausencia en la Selección de Costa Rica

Elías Aguilar no está en la Selección de Costa Rica desde el 2019 cuando fue convocado a la Copa Oro. (COOPER NEILL/AFP)

Elías Aguilar tiene varios años que a la Selección de Costa Rica ni se arrima, pero todo hace indicar que por el nivel mostrado hoy por hoy su regreso a la Tricolor es cuestión de tiempo.

El Profeta sería una de las caras nuevas en los partidos amistosos de setiembre de la Sele. No está en la Sele desde el 2019 cuando fue convocado por Gustavo Matosas a la Copa Oro.

Hay diversas versiones de por qué en años pasados no le daban el chance, pero al consultarle si cree que alguien lo tenían vetado o le cobraban algo a lo interno, afirmó que duda mucho que sea así.

“No sé. No creo eso, me parece mezquino decir algo así. A parte de ser profesionales está el ser humano. Es lo que yo quisiera pensar. Realmente nunca lo he pensado, ahora hay mucha información para saber en qué nivel anda el jugador. Yo siempre he apoyado a la Selección”, destacó.

A sus 31 años, Aguilar la sigue pulseando para finalmente poder consolidarse en la Tricolor, una ilusión que afirma nunca perdió y por la que siempre ha peleado ante una consulta de La Teja.

“Yo estoy tranquilo, la verdad que hago lo mío, lo mejor que pueda en el club que represento, ya eso se me sale de las manos, quien toma las decisiones si voy a estar o no, obviamente es un privilegio y placer estar en la Selección y hay que intentarlo, siempre, hay que intentarlo”

“Hay jugadores que son modelos a seguir a nivel mundial que lo han intentado y lo han intentado y ¿por qué yo no voy a hacerlo también? Veamos el caso de Messi en el mundial, lo intentó hasta que logró ganarlo y yo creo que por eso los niños admiran mucho a los deportistas como un reflejo para lograr sueños, entonces me inclino por eso en mi mente, estoy tranquilo y confiado en Dios para hacer las cosas como las vengo haciendo”, nos dijo.

Elías no quiere profetizar su futuro en la Selección, solo que mediante su trabajo, espera conquistar a otros.