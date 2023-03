El contundente mensaje de Paulo Wanchope sobre cómo se enfrenta al racismo

Paulo Wanchope es claro que lo peor que se puede hacer con el racismo es negarlo. (Rafael Pacheco Granados)

Paulo Wanchope, técnico del Cartaginés, es un hombre de mundo, su carrera en el fútbol lo llevó a muchísimos lugares y en algunos se enfrentó y se topó de manera directa con el racismo.

Lo sucedido esta semana con Jeaustin Campos y su despido del Saprissa por acusaciones de supuestos insultos racistas en contra del delantero jamaiquino Javon East, para Chope debe ser una oportunidad para aprender y crecer como sociedad.

“El racismo es una problemática mundial y Costa Rica no escapa de eso, lo que pasó es una oportunidad para crear conciencia, creo que si el país acepta que esto se da acá también, es una buena oportunidad para crecer y hacer consciencia en los niños, es algo que ha veces se niega o se piensa que acá no se da y no podemos negarlo, lo que pasó más bien tenemos que usarlo para crecer y que aprendan los más jóvenes”, explicó.

Paulo ha vivido el racismo en diversas ocasiones. En España, cuando jugaba para el Málaga, tuvo un altercado con algunos aficionados que no se comportaron como es debido.

En una entrevista en el 2020, contó cómo fue aquella amarga experiencia en el 2006.

“Después de un partido, se acostumbraba que los que no jugaban más de 70 minutos se quedaban después entrenando, me tocó quedarme y unos aficionados seguían ahí y mientras corríamos alrededor de la cancha, me gritaban mono, negro HP, traté de ignorarlo, pero era mucho, cada vuelta era un insulto y a la quinta vuelta, tomé una reacción no muy buena y me salté la valla, pero sí fue un momento incómodo porque no sentí el apoyo del club, solo se me multó y a los dos o tres días salí del entrenamiento y vi a esa persona con la que tuve el altercado en el club, me molestó más que cuando pasó, no me sentí apoyado”, recordó entonces.