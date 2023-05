El contundente mensaje de Wílmer López sobre el equipo masculino de Alajuelense

Wílmer López pidió a los aficionados manudos que no olviden a las muchachas que han sacado la cara por Alajuelense. (Jose Cordero)

Wílmer López, entrenador del equipo femenino de Alajuelense, envió un mensaje claro a la afición manuda para que por favor no mezclen los resultados del equipo masculino con los de sus dirigidas.

El técnico rojinegro tiene todo un reto con los fiebres rojinegros, golpeados luego de que el cuadro varonil perdió el título del Clausura 2023 este domingo ante Saprissa.

Y es que partir de este miércoles, a las 7 p.m, las Leonas se jugarán el título del Apertura 2023 ante Sporting, pulseando el chance de amarrar un pentacampeonato histórico en el fútbol femenino.

El Pato es claro que no solo los hombres representan a la Liga, sino también las chicas, que son las que han venido ganando y sacando la cara por el club todos estos años y que por eso hay que darles su lugar.

“A la afición le digo que primero están por la institución, por los colores, por el escudo, no están por los jugadores, ¿qué quiero decir con eso? Que el aficionado liguista sepa diferenciar que el fútbol masculino no es toda la institución, sino solo es parte de lo que es Liga Deportiva Alajuelense.

“Si el fútbol masculino no dio sus frutos y al final no salió campeón, no quiere decir que el aficionado se tenga que hacer a un lado y que se olvide de lo que aún está en juego dentro de la institución, que es la final del fútbol femenino, más bien ese ese llamado a la afición”, dijo.

LEA MÁS: Jugador de Alajuelense se desahoga en redes y futbolista de Saprissa lo consuela

Para López el mensaje es claro para que lleguen al estadio Morera Soto el próximo sábado a las 7 p.m., en lo que será el cierre del torneo femenino.

“Háganse presentes, demuestren realmente lo liguistas que son, que realmente están por los colores y no por los jugadores, porque esto no es por jugadores, sino por una institución a la cual amamos, queremos y le deseamos lo mejor.

“Si por un lado un sector no respondió, vengan y apoyen para ver si por el otro sí respondemos, que estará duro, complicado, sí, pero eso es parte lo bonito del fútbol, esperamos que nuestra afición se dé cuenta de eso y que realmente los necesitamos. El fútbol femenino ha hecho méritos de sobra en los últimos dos años y resto para que el aficionado se vuelque y apoye en esta final, que le demuestre a estos colores su apoyo y que no está solo por jugadores sino por una institución”, remató.

Las entradas para el partido de ida, de este miércoles en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas, cuestan ¢3 mil de manera general. El choque además serán transmitido por TD Más.