El contundente mensaje de Yendrick Ruiz que sacude las redes del Herediano este 8M previo al choque ante Saprissa

El exdelantero Yendrick Ruiz reapareció previo al juego entre Saprissa y Herediano, de este domingo.

Yendrick, quien anunció la decisión de colgar los tacos el año anterior y trabaja en las ligas menores del club, apareció con un grupo de futbolistas, brindando un poderoso mensaje, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

Heredia publicó el video en sus redes sociales. En el mismo, aparecen aficionadas florenses, en el estadio Carlos Alvarado, acompañadas de los mensajes de los jugadores rojiamarillos.

Yendrick Ruiz reapareció con el Club Sport Herediano, a meses de su retiro. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Un poderoso mensaje

El mensaje de Yendrick en el video fue el siguiente:

“En este 8M, en el Club Sport Herediano conmemoramos la lucha, los logros y la voz de las mujeres. Como institución defendemos un compromiso firme, respeto diario, igualdad real y cero tolerancia a la violencia.

“Que esta fecha nos exige coherencia y acción, dentro y fuera de la cancha. Hoy y siempre caminamos de la mano”.

El mensaje de Yendrick Ruiz en el Día de la Mujer

Además, aparecieron los jugadores Aarón Murillo, quien dijo: “El 8M nos recuerda que ninguna mujer debe vivir con miedo. Como club, lo decimos claro: cero violencia”.

El portero Danny Carvajal también estuvo presente en el mensaje: “Este 8M nuestro compromiso es con respeto dentro y fuera de la cancha”.