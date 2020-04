“El primero es quedarse en casa, estar bien paraditos atrás para no recibir sorpresas. El segundo, lavarse las manos para evitar cualquier contagio, ¿ok? El tercero, evitar aglomeraciones, no podemos ir donde hay mucha gente, hay que permanecer en casa, seguros. La cuarta, escuchar indicaciones de los medios oficiales, mucha atención, cuidado con los malos entendidos, no nos expongamos", comentó