El curioso detalle que resalta en un video de Keylor Navas firmando un autógrafo a un seguidor

El guardameta del París Saint-Germain, Keylor Navas, captó la atención de varios internautas tras firmar una camiseta a un aficionado.

Un video viral, compartido en TikTok por un usuario llamado MXP, se puede apreciar un momento especial en el que Navas se detiene en su carro para firmar; sin embargo, lo que más llamó la atención de varios internautas fue el estado del Tesla que maneja el portero.

Y es que, la nave del guardameta estaba sucia, llena de polvo, esto generó una ola de comentarios por parte de los usuarios que vieron el video.

Algunos bromearon sobre la necesidad de darle una buena lavada al carro, mencionando el valor del modelo y sugiriendo lugares cercanos donde podrían hacerlo.

“Como buen tico el carro lleno de polvo”, “Yo viendo que anda el carro sucio ¿No hay lavacar en París?”, “Keylor, te ofrezco mis servicios de lavado para ese carro y si no tienes dinero, me lo puedes pagar después”, “Debe ser carro de jardinero porque está todo sucio”, fueron parte de algunos comentarios.

No hay duda, de que los internautas de redes sociales no se le va ni una, no perdonan nada.