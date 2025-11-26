Deportes

El defensor Julio Cascante queda fuera del Austin FC de la MLS

El defensor costarricense Julio Cascante queda fuera del Austin FC de la MLS, un club donde era histórico al haber disputado 141 partidos

Por Yenci Aguilar Arroyo

El defensor Julio Cascante quedó fuera del Austin FC, equipo de la MLS de Estados Unidos.

Este martes, el equipo norteamericano confirmó que el jugador no continuará en el conjunto de Texas.

“Pura vida desde el día 1. Gracias, Julio, por ayudar a crecer la leyenda”, mencionó el club en su cuenta de Instagram.

Julio Cascante, jugador del Austin FC.
El defensor costarricense Julio Cascante deberá buscar equipo. Foto tomada de Instagram Austin FC.

La salida de Julio Cascante

Según el medio One Football, el Austin FC rechazó las opciones de contrato del defensor costarricense, y de ahora en adelante, el limonense podría firmar con otro equipo.

“Cascante formó parte del Austin desde su temporada inaugural en el 2021. El internacional costarricense disputó 141 partidos (en todas las competiciones) con Austin, la cuarta mayor cifra en la historia del club”, destacó.

En noviembre, Julio formó parte de los jugadores que, con la Selección Nacional, jugaron contra Haití y Honduras, en el cierre de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

