El desahogo de Bancy Hernández tras tener un domingo mágico con Saprissa

El nicaragüense Bancy Hernández se quitó un peso de encima y logró marcar sus primeros goles con el Deportivo Saprissa.

Este domingo, el exjugador del Real Estelí de Nicaragua fue el encargado de marcar los goles con los que el Monstruo obtuvo la victoria contra Guadalupe FC, en el estadio Colleya Fonseca.

El jugador pinolero llegó al Saprissa para la presente temporada y sintió un alivio, al poder hacer sus primeros goles con la camisa morada.

“Siempre al tiempo de Dios, a veces las cosas no salen como uno quiere, sino como Él lo permite, es muy importante para mí”, afirmó.

Bancy Hernández marcó sus primeros goles con Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernández recalcó que, más allá de lo individual, lo importante es el trabajo colectivo.

“La clave es trabajar, es algo importante, venimos sumando, hay que tomar cada partido como una final, y eso nos ha ayudado en la cancha.

“Me siento muy feliz, sacamos tres puntos muy importantes de visita, que nos ayudan a seguir sumando, para el objetivo que tenemos, que es quedar de primeros en el campeonato”, afirmó.

En Guadalupe FC reconocen que no pudieron aprovechar las opciones que tuvieron frente a los morados. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nos faltó”

Por otro lado, el portero de Guadalupe FC Rodiney Leal lamentó el no concretar las opciones que tuvieron para anotar en este encuentro.

“Siento que nos faltó aprovechar las ocasiones que tuvimos. Fueron pocas, pero con estos equipos hay que concretarlas y sabemos que fue un partido difícil, ahora tocará trabajar y darle vuelta a la página, porque se viene un partido complejo en casa y trataremos de puntuar”, expresó.

Leal hablaba del partido que será el próximo miércoles, ante el Club Sport Herediano, que será a las 8 p.m. en el Colleya Fonseca.

“Será un partido difícil, pero sé que se pueden sacar los tres puntos en nuestra casa”, afirmó.