El detalle que pocos saben del Cartaginés y que podría acabar con las aspiraciones de Saprissa

Hay un detalle favorable al Cartaginés del que poco se ha hablado y del cual, debe tener cuidado del Deportivo Saprissa.

Andrés Carevic tiene bien afilado al Cartaginés. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

El Monstruo recibe a la “Papa Mecánica”, de Andrés Carevic, este sábado a las 8 de la noche, en la Cueva, un partido clave para decidir al cuarto clasificado.

Cartaginés llegará en el cuarto lugar, con 34 unidades y Saprissa con 32, de quinto. El triunfo papero sentencia a Saprissa. Si la victoria es morada, la S dependerá de sí mismo para clasificar. El juego estará caliente.

Pero los aficionados del Saprissa no han observado un detallazo que trae el equipo de Carevic, un largo invicto de siete partidos (ocho contando el de Guanacasteca, que no se jugó) e hilando más delgado, solo tiene una derrota de los últimos once partidos.

Cartaginés perdió por última vez el 5 de marzo, 1 a 0 ante Puntarenas en el estadio Lito Pérez. Era un juego de reposición de la jornada 5 y se jugó entre la jornada 11 y 12.

Desde esa derrota, Cartaginés suma cuatro triunfos (cinco con Guanacasteca) y tres empates, para un total de quince puntos.

Antes de ese partido contra el Puerto, Cartaginés venía de dos triunfos consecutivos, uno a Saprissa y otro a Pérez Zeledón.

El dato es revelador pues indica el buen momento que pasa el Cartaginés en el campeonato y que futbolísticamente es de los más pintados del torneo.