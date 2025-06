El día en que Hernán Medford dejó muy mal parado a Jafet Soto al cuestionarle su pasado morado

Hernán Medford dejó muy mal parado a Jafet Soto al cuestionarle su pasado morado. (Albert Marin)

Tras el bicampeonato de Herediano, TDMás desempolvó un viejo video de la serie en la que Hernán Medford se reunía con figuras del fútbol nacional para entrevistarlos.

Algunos de los invitados fueron Jafet Soto, Paté Centeno, Allan Alemán, entre otros.

El clip que volvió a circular y se hizo viral muestra al “Pelícano”, hoy técnico del Marquense de Guatemala, dejando mal parado a Jafet, presidente del Herediano, al ponerlo contra las cuerdas por su pasado ligado a Saprissa.

Medford le tiró una pregunta directa a Soto: “¿Dónde fueron tus inicios en el fútbol?”

LEA MÁS: Herediano confía en uno de sus exjugadores para que asuma la dirección técnica del club

Jafet intentó esquivarlo diciendo que empezó “en la escuela”, pero Medford no se lo dejó pasar: “No te hagás” (haciendo referencia a la S).

“Eso nunca. Parece mentira, en 25 años, en diferentes momentos, nunca hemos hablado de eso. Yo nunca jugué en Saprissa”, señaló Soto.

LEA MÁS: Manfred Ugalde se mete en prestigiosa lista y destaca entre los mejores de Europa

Hernán insistió que tenía información de que sí había estado en las divisiones menores del “Monstruo”, pero Jafet lo negó, aunque con un poco de humor:

“Yo fui un día, un solo día... y me echaron. No, no, me fui porque los colores eran más fuertes que otra cosa. Ahí está mi mamá de testigo”.

Soto aclaró que nunca pasó por ahí de manera oficial y que no había un registro que dijera lo contrario.

“La gente cree que pasé por Saprissa. Bueno, tan fácil sería buscar en los archivos o boletas. Pero no hay nada porque nunca jugué ahí. Ese fue un cuento que se inventaron”, agregó.

LEA MÁS: Grande de Centroamérica amenaza a Alajuelense con sacarle a dos de sus figuras

Para cerrar, recordó que su papá lo llevó a varios equipos, pero que finalmente se quedó con el equipo que “nació grande”: el Team.

TDMás publicó también la boleta que confirma que Soto formó parte de la escuela de fútbol de Saprissa en Moravia en octubre de 1988. Años después, en 1993, inició su camino en las divisiones menores del Herediano, el equipo de sus amores.