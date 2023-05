¡El diablo se metió a misa! No se repartan nada mientras el Herediano esté vivo

Herediano se preocupó por un buen rato, pero se llevó la clasificación a la semifinales.

En 30 minutos, Herediano pasó de que se le quemaran sus opciones de clasificar a semifinales en el calor incesante de Puntarenas, a recuperar la temperatura correcta para salirse de nuevo con la suya. Al final, el diablo se metió a misa, le pese a quien le pese.

Todo parecía muy complicado para el Team, nunca antes estuvo tan cerca de quedar fuera de la siguiente ronda por primera vez desde el Apertura 2008, pero la victoria 2-1 ante el Puerto y el triunfo de Cartaginés 3-2 ante Sporting le devolvió la vida.

Curiosas coincidencias, la última vez que quedó afuera su técnico era Paulo Wanchope, pero este domingo el hombre les hizo el favor para no repetir aquella amargura que vivieron con él.

Con ayuda o sin ayuda, Herediano se volvió a salir con la suya, por algo son un equipo grande, por algo ganan campeonatos, por algo en las últimas décadas siempre pelean los títulos.

El próximo jueves, el Team se las verá con Saprissa en semifinales, donde ya es otra historia, la pulseada para llegar acá quedó atrás y ahora es un uno contra uno desde cero, en esas series que les encantan jugar.

El solazo en el estadio Lito Pérez era inhumano para jugar fútbol, por los 41 grados con los que inició el partido, no se le puede pedir ni esperar buen fútbol a nadie, literalmente a los florenses los cocinaban en unas condiciones tan ingratas.

De su primer tiempo horrible, la salida de Bryan Segura a los ocho minutos fue el reflejo del desconcierto florense, un futbolista que ya no tiene química con la afición por sus constantes errores en el marco.

¿A qué salió Bryan Segura? Autogol de Diego Gonźalez y #Herediano ve largo la clasificación pic.twitter.com/89hVsGuleo — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 7, 2023

Un tiro de esquina desde el sector izquierdo fue a la olla, la pecosa agarró para el marco, Segura salió a cazar mariposas, no tomó la bola, le pegó al defensor mexicano Diego González en una pierna y se fue al fondo, para sorpresa de todos que se quedaron viendo incrédulos lo ocurrido.

La acción no estuvo falta de polémica, pues los florenses se le fueron encima al central para reclamarle que la jugada no era tiro de esquina, pero no les dieron bola.

En ese calor infernal, con toda la presión del mundo, el sol parecía que le llegaba hasta el cerebro a los rojiamarillos que en la etapa inicial hasta se movían con cierta lentitud, el clima estaba siendo un rival aún más pesado que el Puerto.

De feria, del otro lado llegaban noticias que Sporting estaba derrotando al Cartaginés, lo que confirmaba su eliminación, las cosas estaban peor que nunca.

Cuando inició el segundo tiempo, la primera noticia fue contra los chuchequeros, apenas al primer minuto perdió por lesión a su cerebro, Anthony Hernández, por lesión.

Herediano se olvidó del sol, de la presión, de todo, y salió a luchar por su vida, esperando que del otro lado Chope les hiciera la vuelta y todo eso con el pasar de los minutos se dio.

Además, otro detalle, los florenses aún debían 113 minutos a la regla sub-20 y cuando los cumplió sacó a los chamacos, metió a Anthony Contreras, Kenneth Vargas y Kennedy Rocha y la cosa cambió del todo.

Lo está empatando el Team pero todavía no le alcanza pic.twitter.com/QWmk40FIRg — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 7, 2023

Anthony Contreras apareció, al 63′, aprovechó una bola que quedó suelta frente al área pequeña y de cabeza la envió al fondo para poner el 1-1.

Muy rápido cayó el segundo, un penal de Asdrúbal Gibbons sobre Tony al 66′ significó el 2-1, pero aún falta la otra parte, que Cartaginés les hiciera la vuelta.

Para el Team era jugar y con una una oreja estar atento de qué pasaba en la Vieja Metrópoli, hasta que cayeron las buenas noticias, autogol de Kevin Fajardo al 78′ y gol de Jeikel Venegas al 84′, para que los blanquiazules ganaran 3-2

¡Ahora sí! Necesita la mano de Cartaginés pic.twitter.com/0EbFPaN5kX — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 7, 2023

Herediano adentro, se impuso al final como les encanta decir, contra todos y contra todos, aunque en esta ocasión hay que decir que con una mano de un viejo amigo, ídolo, o como quieran decirle. Que le den las gracias a Chope después.

Que no se repartan nada mientras el Herediano esté vivo, frase con la que picó su presidente Juan Carlos Retana el sábado, este domingo calzó a la perfección.