El difícil sacrificio que hace Luis Marín para estar en Pérez Zeledón

El entrenador de Pérez Zeledón, Luis Marín, ha hecho un gran sacrificio para poder dirigir a los Guerreros del Sur que hoy viven uno de sus mejores momentos de los últimos años.

Pérez está en la cuarta posición y este sábado recibe a las 8 de la noche al Deportivo Saprissa, en un duelo muy atractivo, con dos de los equipos que se han visto mejor en el torneo.

Luis Marín y sus Guerreros reciben este sábado a Saprissa.

Pero a Marín el proceso que lleva con los Guerreros le implica un gran sacrificio que asume de la mejor manera.

Marín es un hombre de familia, hogareño y para poder entrenar a los Guerreros debe dejar de ver a sus hijos, María Paula, Camila e Isaac y a su señora esposa, Elizabeth, que son su máximo tesoro.

Luis Marín por juego contra Saprissa: “Los árbitros pueden estar temerosos”

Marín vive solo en Pérez Zeledón, una situación complicada para él y han logrado remediar un poco la situación viéndose, al menos, una vez por semana.

“Claramente es un tema que no es fácil, soy de familia, me gusta compartir con mis hijos y mi esposa y no tener esa normalidad es complejo”, confesó.

Sin embargo, por ese mismo espíritu familiar que tiene Marín, se le facilita la comunicación con sus seres queridos para que puedan soportar esa incomodidad de una forma más amena.

“Es un tema de entendimiento que tiene que tener la familia cuando hay una carrera como esta y que bueno... los sacrificios o esfuerzos que se tengan que hacer son para beneficio de todos y para estar mejor en muchos aspectos”, aseguró.

Pérez Zeledón anda en buen momento. (MPZ)

Por eso, cuando el calendario aprieta con partidos fines de semana y entre semana, aunque es más difícil trabajar por las semana cortas, generalmente hay una recompensa y es que a lo mejor puede ver más a sus seres queridos. Todo depende de dónde juegue el equipo.

Luis Marín ya tiene brete: “Este equipo ha sido campeón, son guerreros, eso me gusta”

“Lo tratamos de llevar lo mejor posible, cada vez que estamos juntos lo tratamos de aprovechar al máximo para compensar la carencia de tiempo, que sea de calidad. Lo más normal es vernos una vez por semana, es lo mínimo y lo más común”, dijo Marín, muy ilusionado por el gran partido de este sábado ante el Saprissa.

Luis Marín sacrifica tiempo valioso con su familia para entrenar a Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

Al respecto dice que parte del éxito de un equipo como Pérez Zeledón es la identidad y que un 80 por ciento de la planilla es gente de la zona.

“Eso es bueno, es un mensaje para los que vienen abajo, hacemos un gran trabajo con la gente de alto rendimiento, estar visualizando, viendo la metodología de trabajo porque Pérez Zeledón es un equipo que tiene que apostar a eso, a sacar muchachos de la cantera, lejos de ser un problema, es una cuestión de oportunidad para todos”, expresó.