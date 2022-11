El discurso de Lionel Messi a sus compañeros al medio tiempo ante México

Lionel Messi salió sonriente y triunfante del partido ante México. (ODD ANDERSEN/AFP)

Este sábado al medio tiempo del partido ante Argentina y México, el capitán de la albiceleste, Lionel Messi, tomó la palabra y le dio un mensaje a sus compañeros que cambió el rumbo del duelo.

Terminado el partido ante los aztecas, el astro comentó qué hablaron para sacar del letargo que traía su equipo desde el debut ante Arabia Saudita y mostró en el primer tiempo ante el Tri.

“El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad, para el segundo después que hablamos, nos calmamos y empezamos a jugar a la pelota, hasta el gol, volvimos a ser lo que somos nosotros y después ya con el resultado, la euforia, necesidad, se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar el partido para acomodarnos.

“Nos costó mucho acomodarnos, entrar al partido, hubo muchos condicionantes en el debut, muchos chicos que jugaron su primer mundial, su primer partido, el horario, no son excusas, pero no salimos como teníamos que salir, así fueron dos jugadas de nada que nos hicieron perder el partido (ante Arabia) y tuvimos muchas situaciones que por poco pudimos sacar ese partido”, comentó.

Lionel Messi igualó a Diego Maradona por partida doble

Ante México, Messi comentó que iniciaba otro mundial para ellos en el que tenían que ganar sí o sí, algo que hablaron. Además confesó que nunca estuvo lesionado y no sabe de dónde salieron esos rumores.

“No sé por qué se dijeron tantas cosas, la verdad que el otro día se habló del tobillo y el tobillo no tenía nada y al finalizar, casi al último minuto (ante Arabia) me doblé en serio el tobillo, parece a propósito, se dijo toda la semana y no tenía nada y en el último minuto del primer partido me lo doblé, pero está bien, después entrené bien a la par del grupo y hoy hicimos un esfuerzo que teníamos que hacer”, dijo.

Messi llegó a su segundo gol en Qatar 2022 luego del penal que anotó ante Arabia Saudita.

Lionel Messi revive a Argentina y deja a México con un pie fuera del mundial