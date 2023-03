El durísimo comentario de Henry Bejarano contra Rándall Poveda

Henry Bejarano se sumó a las críticas a la Comisión de Arbitraje. (Archivo)

El exárbitro Henry Bejarano atacó con mucha dureza a Rándall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje, incluso dijo que le faltan pantalones para tomar decisiones.

Bejarano afirma estar seguro que la decisión de suspender a los árbitros David Gómez y Marvin Ramírez, quienes se pelearon el domingo en el partido entre San Carlos y Alajuelense, la tomó la comisión interventora y no la Comisión de Arbitraje, como se asegura en el comunicado de prensa que envió la Fedefútbol este lunes.

“Yo creo que lo hizo la comisión interventora, no me quedan dudas que fueron ellos, porque Rándall Poveda no tiene, y perdón por la palabra que voy a usar, no tiene los pantalones para hacer eso. Siempre lo dije y lo mantengo, esta comisión de nombramientos nunca tuvo que haberla puesto el Comité Ejecutivo, fue un error”, dijo el exréferi en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

LEA MÁS: Douglas Sequeira responde a las críticas de Hernán Medford

La comisión interventora es un órgano que nombró la Fedefútbol hace 15 días para analizar la situación del arbitraje en el país ante las críticas de diversos sectores.

Bejarano y Poveda fueron primero compañeros como árbitros y luego Rándall pasó ha ser la cabeza de los árbitros en julio del 2021, cuando Henry aún estaba en activo