El ecuatoriano Jymmi Montenegro se impone en la tercera etapa de la Vuelta Costa Rica

El pedalista Jymmi Montenegro, de Movistar Best PC, se llevó la tercera etapa de la Vuelta Costa Rica, imponiéndose en un ajustado sprint final

Por Yenci Aguilar Arroyo

El pedalista Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, ganó la tercera etapa de la Vuelta Costa Rica, que se llevó a cabo este domingo.

El ecuatoriano registró un tiempo de 03:43:33, tras 139 kilómetros de competencia entre Guápiles y Paraíso de Cartago.

Los ciclistas Gabriel Rojas, del Manza Té La Selva; Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi; su coequipero y líder Daniel Bonilla, y Luis Águilar, del 7C Economy Hyundai, registraron el mismo tiempo que Montenegro, pero el sudamericano los superó en el sprint final.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
El pedalista Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC ganó la tercera etapa de la Vuelta Costa Rica, que se llevó a cabo este domingo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con la Federación Costarricense de Ciclismo, Montenegro sigue dominando la clasificación general de montaña con 40 puntos y Daniel Bonilla, pedalista del Colono Bikestation Kölbi, se colocó como el líder general Telecable con 10:21:13, seguido por Leandro Varela del 7C Economy Hyundai a +02 y el pedalista del Canels-Java, Efren Santos a +07.

Este lunes será la cuarta etapa, una cronoescalada entre la Municipalidad de Turrialba, con llegada en La Pastora, para un total de 17 kilómetros.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
La tercera etapa fue de 139 kilómetros, entre Guápiles y Paraíso de Cartago. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
Daniel Bonilla (de amarillo) se proclamó líder de la competencia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
El buen clima acompañó a las decenas de pedalistas que compitieron este domingo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
La etapa finalizó en Paraíso de Cartago. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
Decenas de niños no se perdieron de la competencia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
La Vuelta a Costa Rica se corre en su edición número 59. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, tercera etapa
Una gran cantidad de personas llegaron a Paraíso de Cartago, a disfrutar del cierre de la etapa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
