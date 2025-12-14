El ecuatoriano Jymmi Montenegro se impone en la tercera etapa de la Vuelta Costa Rica

El pedalista Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, ganó la tercera etapa de la Vuelta Costa Rica, que se llevó a cabo este domingo.
El ecuatoriano registró un tiempo de 03:43:33, tras 139 kilómetros de competencia entre Guápiles y Paraíso de Cartago.
Los ciclistas Gabriel Rojas, del Manza Té La Selva; Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi; su coequipero y líder Daniel Bonilla, y Luis Águilar, del 7C Economy Hyundai, registraron el mismo tiempo que Montenegro, pero el sudamericano los superó en el sprint final.
De acuerdo con la Federación Costarricense de Ciclismo, Montenegro sigue dominando la clasificación general de montaña con 40 puntos y Daniel Bonilla, pedalista del Colono Bikestation Kölbi, se colocó como el líder general Telecable con 10:21:13, seguido por Leandro Varela del 7C Economy Hyundai a +02 y el pedalista del Canels-Java, Efren Santos a +07.
Este lunes será la cuarta etapa, una cronoescalada entre la Municipalidad de Turrialba, con llegada en La Pastora, para un total de 17 kilómetros.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
