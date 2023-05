El fan número uno de Carlos Mora se llevó el mejor recuerdo del histórico golazo

Bryan Bosque, Johana Oviedo y Alessandro Bosque la pasaron de lo lindo con Carlos Mora. Foto: Prensa LDA

Carlos Mora, extremo de Alajuelense, se lució este domingo por todo lado, primero se jaló un golazo que ha dado muchísimo de qué hablar por su riqueza técnica, contó que será papá en la celebración y cerró la noche con un detallazo para un aficionado que nunca olvidará.

En las redes sociales de Alajuelense, los erizos publicaron un video en el que Mora le regala la camiseta a un niño que viajó desde Puntarenas y que hasta traía un cartel contando que es su fan número.

El encuentro con su ídolo fue muy bonito para el niño Alessandro Bosque, quien llegó a la Catedral junto a sus papás, disfrutó en paleta del golazo de Morita, habló con su ídolo, se llevó un abrazo y se fueron felices de la vida.

Esa es la parte todos pudieron ver en el video, pero en La Teja fuimos más allá para conocer la historia y hablamos con el pequeño Alessandro y con su papá, Bryan Bosque.

La familia vivió uno de sus días más especiales al ver como las puertas del equipo se abrieron para ellos y los ayudaron a cumplir un sueño que fue mucho más lindo de lo imaginado.

“De parte de mi esposa, Johana y de la familia Bosque Oviedo le agradecemos rotundamente a todo el personal de Liga Deportiva Alajuelense, la parte de seguridad y administrativa, el cuerpo técnico que dio el permiso para que nos ayudaran y por supuesto a Carlos, vivimos uno de los días más lindos”, contó.

Carlos Mora regala camiseta a niño que es su fan número uno

Esta es la tercera vez que Alessandro y Carlos se encuentran. Todo nació con un video que el peque vio en la red social TikTok sobre Carlos, allí lo conoció y quedó deslumbrado con su juego, según nos dijo.

“Yo estaba viendo un video de la Liga, a mí me gustaban mucho las canciones de la Liga, vi un TikTok en el que estaba Carlos Mora, cuando lo vi yo no conocía cuál era su nombre ni quién era. Le pregunté al novio de una prima cómo se llamaba ese jugador y me dijo.

“Después de eso me gustó mucho y ahora quiero jugar como él, después de eso comencé a jugar bola con una camisa de la Liga que tengo y lo hago como si fuera Carlitos Mora. Yo lo quería conocer mucho”, nos contó el que se confiesa como su fan número uno.

Menuda historia

Don Bryan nos explicó el contexto detrás del tierno video. La primera vez que Carlos y Alessandro se vieron fue el 30 de octubre de 2022, día en el que este pequeño porteño, vecino de Barranca de Puntarenas, cumplió cinco años y por un contacto en común, Carlos le hizo una videollamada para felicitarlo por el cumpleaños y se prometieron que más adelante se conocerían personalmente.

El 26 de febrero en el estadio Lito Pérez, con la ayuda de Rubén Murillo, del departamento de comunicación rojinegro, se dio el anhelado encuentro, día en el que Ale llevaba un cartel contando que ya se habían conocido virtualmente, lo que Morita recordó y quedaron de verse de nuevo, solo que ahora en La Catedral.

Este domingo era el gran día, desde las 6 a.m el peque ya estaba levantando esperando que fueran las 11 a.m para salir al estadio y verse de nuevo, solo que ahora, si se fueron a lo grande, pues se vieron antes y después del partido

“Cuando llegamos al estadio le comentamos a la seguridad del estadio que traíamos el cartel y todos fueron muy amables. Fueron a hablar con la parte administrativa y salió otro señor que nos llamó, nos dijo que ya iba a salir Carlos y ahí mi hijo le dio un portarretrato de una foto que le llevó y el cartel. Antes de que salieran al calentamiento nosotros pudimos hablar con Carlos y se portó supergentil.

“Ellos se pusieron a hablar y le dijo que si hacía un gol era para él, por eso cuando sale en el video dice, ‘vio, se lo prometí ¿sí o no?’. Igual también se entiende por el hijo que va a tener que hizo esa celebración en la dedicatoria, entiendo que por eso en esa parte le dice eso. Igual también había quedado verlo después del partido y darle la camiseta, que también le prometió, puede ser eso”, dijo.

El sueño no fue solo de Alessandro, porque el tata nos dijo que él siempre ha sido muy manudo y que una de sus ilusiones es que cuando tuviera un hijo fuera con él de la mano al estadio a ver a la Liga y compartir ese sentimiento juntos, lo cual espera repetir muchas veces más.

“Cuando íbamos para Puntarenas nos preguntaba si eso era un sueño o es una realidad y le dijimos que era la pura realidad, que estaba en la Catedral del fútbol tico y que conoció a su ídolo que le regaló una camisa. Es indescriptible el sentimiento como padre el ver esos ojitos vidriosos, decía que no iba a llorar y yo le decía que lo hiciera tranquilo, porque era de la felicidad.

“Uno como padre siempre trata de complacer a los hijos en los sueños y como lo puse en los comentarios de la publicación, infinitamente agradecido con todos en Liga Deportiva Alajuelense que nos ayudaron a cumplir esto”, destacó.

El fan número uno de Carlos estuvo en el estadio para ver el que posiblemente fue el mejor gol de su carrera, lo fue a conocer luego de eso, le regaló la camiseta y hasta le había prometido anotar. Nadie disfrutó más de ese golazo que Alessandro.