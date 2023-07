El favor que le pidió Sergio Gila a Ángel Catalina antes de que dejara Saprissa

Juan Carlos Rojas se encargó de darle la bendición a Sergio Gila frente a la prensa. (Jose Cordero)

Sereno, pero entusiasmado por el nuevo reto, así se mostró Sergio Gila, el nuevo gerente deportivo de Saprissa que fue presentado oficialmente a los medios de comunicación una semana después de del anuncio de su llegada en redes sociales.

Un aspecto que llamó la atención previo al nombramiento del nuevo gerente deportivo es que los morados revelaron que Ángel Catalina recomendó a varias personas para el puesto y era inevitable pensar que Gila fue uno de ellos, pero sorpresivamente no y el propio Sergio nos confesó porque sucedió después de su presentación.

“Yo conversé con Ángel cuando él se fue, me planteó la opción que sí me recomendaría al puesto, le respondí que no era lo adecuado porque esa decisión la debía tomar el club, evidentemente quería seguir en el equipo y si me ofrecían el puesto lo iba a aceptar, pero no quería que viniera por recomendación de Ángel Catalina, él me hizo caso y no se lo comentó al club, pero luego a ellos les surgió la opción.

“Evidentemente Ángel Catalina dejó un trabajo bien hecho, en otras zonas de la estructura habría hecho recomendaciones, pero en ese caso le comenté que no dijera nada de mí y que sea el club el que tomara la decisión”, confesó.

Gila aplicó la frase que el tiempo se encargara que todo fluyera a su debido ritmo y al final se le cumplió al español que uno de sus objetivos será seguir la línea que dejó Catalina.

Aplicó mañas

En la presentación oficial a los medios estuvo con el presidente del club, Juan Carlos Rojas, y le tocó sudar la gota gorda para responder las preguntas de los medios de comunicación, como los fichajes,, por ejemplo, el interés en el defensor Kliver Gómez de Puntarenas FC que tanto ha sonado desde hace días y para evitar embarcarse, prefirió no dar nombres de jugadores que han sondeado.

“Pues nosotros evidentmente, como parte principal de mi trabajo, tenemos controlado el mercado local y luego el extranjero. En el local hay pocos jugadores que pueden jugar en Saprissa porque el nivel que se plantea es muy exigente, nos damos a la tarea de hacer un análisis de ello y también tener buena relación con los clubes, es importante que eso suceda.

“Yo conversé con la presidenta de Puntarenas FC, doña Silvia Bolaños, para presentarme, le pregunté sobre determinados jugadores para saber situaciones y si estaban dispuestos o no, ella me dio su opinión, pero de ahí no ha pasado a más. Nos interesan ciertos jugadores en el mercado, pero no voy a decir nombres, hay una relación fluida con los clubes y si hay un interés real ellos serán los primeros en saberlo”, amplió el nuevo gerente morado.

Luego de notar ciertas mañas que también aplicaba Catalina como esa de no decir nombres de jugadores en el mercado de fichajes, tras la conferencia conversamos con él, le preguntamos si eso lo aprendió de su coterráneo y respondió de una forma amena.

“En el mundo del fútbol hay que ser discretos con todo lo que se hace, a mí no me gusta que aparezca en la prensa negociaciones que se están llevando a cabo y sobre todo respeto por los compañeros, sí yo hablo de un interés de un jugador que pertenece a otro club, pues el otro club se puede molestar.

“Creo que seguir la línea de respeto entre compañeros más que otra cosa, evidentemente sondeamos muchas opciones, nuestro trabajo es ver jugadores para ver si pueden o no venir, pero no caer en el juego que se hable mediáticamente por respeto a las instituciones”, enfatizó Gila.

Además, destacó que en Costa Rica hay buen material para sondear, pero para su visión, son pocos los que pueden ser capaces de defender la chema del Deportivo Saprissa.

Sergio admitió que siguen analizando nombres, pero que solo los dirá cuando ya tengan la firma en el contrato.