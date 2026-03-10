Deportes

El furioso dardo de creador de contenido saprissista al Machillo antes del choque de la Liga ante LAFC

El creador de contenido Krishua Mora, de la página de Saprimundo, le lanzó una polémica solicitud a Óscar Ramírez previo al juego de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El polémico creador de contenido Krishua Mora, quien es fiel aficionado del Saprissa, y más conocido como Saprimundo por sus páginas en redes, aprovechó en el programa de Fanatikos para enviar una petición al entrenador de Alajuelense previo al duelo de Concacaf.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Alajuelense se mide al LAFC este martes a las 9 de la noche (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El espacio es conocido por piques entre aficionados liguistas y morados principalmente, y en una sección de uno contra uno en la que debaten un tibaseño ante un erizo por un tema específico, salió el debate de la participación rojinegra en Concacaf, siendo el único representante tico y de Centroamérica con vida.

Saprimundo aprovechó para lanzarle un recadito directo al Machillo antes del juego ante LAFC: “Si yo fuera Óscar Ramírez, yo tendría dignidad y no me presento al partido”, dijo.

LEA MÁS: El solidario gesto del camerino de Alajuelense con un compañero que pasa uno de los momentos más duros de su carrera

Dicha afirmación provocó el enojo del resto de panelistas, que son aficionados al vigente tricampeón de Centroamérica, mientras que los restantes morados soltaron las risas por lo dicho por Krishua.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAlajuelenseConcacaf Champions CupLAFCÓscar Ramírez
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.