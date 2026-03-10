El furioso dardo de creador de contenido saprissista al Machillo antes del choque de la Liga ante LAFC

El polémico creador de contenido Krishua Mora, quien es fiel aficionado del Saprissa, y más conocido como Saprimundo por sus páginas en redes, aprovechó en el programa de Fanatikos para enviar una petición al entrenador de Alajuelense previo al duelo de Concacaf.

Alajuelense se mide al LAFC este martes a las 9 de la noche (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El espacio es conocido por piques entre aficionados liguistas y morados principalmente, y en una sección de uno contra uno en la que debaten un tibaseño ante un erizo por un tema específico, salió el debate de la participación rojinegra en Concacaf, siendo el único representante tico y de Centroamérica con vida.

Saprimundo aprovechó para lanzarle un recadito directo al Machillo antes del juego ante LAFC: “Si yo fuera Óscar Ramírez, yo tendría dignidad y no me presento al partido”, dijo.

Dicha afirmación provocó el enojo del resto de panelistas, que son aficionados al vigente tricampeón de Centroamérica, mientras que los restantes morados soltaron las risas por lo dicho por Krishua.