El fútbol femenino lamenta el fallecimiento de Nelly Coto una de sus fundadoras

El fútbol femenino en Costa Rica llora el fallecimiento de la señora Nelly Coto Solano, una de las pioneras de este deporte en el país.
Doña Nelly tenía 105 años y fue una de las fundadoras de la Benemérita Institución Deportivo Femenino Costa Rica FC 1949.
Un reconocimiento
De acuerdo con la Uniffut, doña Nelly era la exjugadora más longeva del mundo y era Benemérita de la Patria.
Anteriormente, ese reconocimiento lo tenía la brasileña Inah Canabarro Lucas, quien falleció en abril a los 117 años.