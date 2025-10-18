Deportes

El fútbol femenino lamenta el fallecimiento de Nelly Coto una de sus fundadoras

Doña Nelly Coto Solano, una de las pioneras del fútbol femenino en Costa Rica falleció a los 105 años

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
La señora Nelly Coto Solano, pionera del fútbol femenino falleció a los 105 años. Foto tomada de La Voz de Goicoechea.
La señora Nelly Coto Solano, pionera del fútbol femenino falleció a los 105 años. Foto tomada de La Voz de Goicoechea. (Foto tomada de La Voz de Goicoechea. /Foto tomada de La Voz de Goicoechea.)

El fútbol femenino en Costa Rica llora el fallecimiento de la señora Nelly Coto Solano, una de las pioneras de este deporte en el país.

Doña Nelly tenía 105 años y fue una de las fundadoras de la Benemérita Institución Deportivo Femenino Costa Rica FC 1949.

LEA MÁS: Isska Chaverri cumple su sueño: la jugadora del Saprissa estará el Mundial Sub-17 con la Selección

Un reconocimiento

De acuerdo con la Uniffut, doña Nelly era la exjugadora más longeva del mundo y era Benemérita de la Patria.

Anteriormente, ese reconocimiento lo tenía la brasileña Inah Canabarro Lucas, quien falleció en abril a los 117 años.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Nelly Coto SolanoFútbol Femenino
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.