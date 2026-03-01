El futsal tico llora la pérdida de uno de sus jugadores más queridos.

Este domingo, la Liga de Futsal de Costa Rica informó el fallecimiento del joven Keybin Céspedes, quien jugaba con el equipo de Alajuela. Anteriormente fue jugador del equipo de La Cañada FC.

Según trascendió, Keybin se encontraba delicado de salud. El futbolista tenía 29 años. En redes sociales, distintas personas e instituciones lamentaron el deceso del deportista y le enviaron un mensaje de resignación a sus familiares.

Keybin Céspedes, jugador de futsal falleció este domingo. Foto: Facebook Escuela Invu Las Cañas. (Foto: Facebook Escuela Invu Las Cañas. /Foto: Facebook Escuela Invu Las Cañas.)

El mensaje de la Liga de Futsal

Este fue el mensaje de la Liga de Futsal en sus redes sociales:

“El Comité Ejecutivo de Lifutsal, comisiones y personal administrativo lamentan el fallecimiento de Keybin Céspedes Alvarado, jugador de Alajuela Futsal. Paz a sus restos y resignación a sus familiares”

La Escuela Invu Las Cañas relató que Céspedes, fue uno de sus estudiantes:

“La comunidad de la Escuela INVU Las Cañas comunica la partida de Keybin Céspedes, quien fue estudiante de nuestra institución y será siempre recordado con cariño.

“Elevamos nuestras oraciones para que goce de la paz eterna y acompañamos con afecto y fortaleza a sus seres queridos”.

Keybin Céspedes, jugador de futsal falleció este domingo a los 29 años. Foto: Facebook Lifutsal. (Foto: Facebook Lifutsal./Foto: Facebook Lifutsal.)

El equipo de Desamparados Borussia Futsal también se unió a las condolencias:

“Desamparados Borussia expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Keybin Céspedes Alvarado, jugador de Alajuela Futsal.

“Hoy nos une el respeto, la hermandad y los valores que compartimos dentro del futsal. Nos solidarizamos profundamente con su familia, amigos, compañeros y con todo el equipo de Alajuela Futsal en este momento de dolor.

“Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un abrazo fraterno lleno de fuerza y consuelo a todos sus seres queridos”.