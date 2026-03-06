¿El gallo pinto tico o el nicaragüense? Extécnico de Herediano dio un giro a su carrera en Nicaragua

Alexander Vargas dirige al Diriangén de Nicaragua desde enero del 2026. (Cortesía Alexander Vargas/Cortesía Alexander Vargas)

Nicaragua, la nación conocida como la “Tierra de lagos y volcanes”, representó una oportunidad que atrajó mucho al entrenador costarricense Alexander Vargas para dar otro paso en su carrera en los banquillos.

El extécnico de Herediano, Puntarenas, Guanacasteca y Guadalupe, entre otros, desde enero tomó las riendas del Cacique Diriangén, el equipo más ganador de tierras pinoleras, en una oportunidad que, según nos contó, está disfrutando mucho más allá de lo deportivo.

Con ir de Managua a Diriangén, el profe pudo ver por su cuenta el porqué Nicaragua es llamada de esta forma, ver los volcanes que anteceden la llegada a la capital pinolera es todo un espectáculo, tal cual describió en entrevista con La Teja.

“Desde que va bajando usted va viendo los volcanes y los lagos, es lindísimo, hay mucha vegetación y flora, que da una vista espectacular”.

¿Cuál pinto es mejor?

Una pregunta que no podíamos dejar de lado, es un debate que lleva años entre Costa Rica y los vecinos del norte, y es un tema sensible. ¿Cuál país hace mejor gallo pinto?

La manera cómo se come el gallo pinto generá gran debate en Costa Rica y Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados)

La respuesta no es sencilla, pues toca las fibras sensibles de los dos pueblos y atento a ese detalle Vargas anduvo con mucho cuidado.

“Ese es un tema que uno toda la vida lo ha escuchado, acá el gallo pinto es muy bueno, pero es un poco diferente, porque no tiene olores, no le echan culantro, cebolla, chile dulce, todas esas cosas, es más simple en ese sentido, son el arroz y los frijoles.

“La verdad los dos son muy ricos, a mí me encanta el de Costa Rica, pero el acá también me pareció buenísimo. Los nicaragüenses dicen que es originario de acá, los ticos que es de allá, le pusieron otra pincelada, pero me quedo con los dos”, dijo.

Alexander nos contó que si algo lo ha sorprendido Nicaragua para bien es justamente con la comida, una cocina que le parece extraordinaria.

“Tienen muy buena mano para cocinar, la comida es impresionante, es buenísima, todo lo que hacen acá y he probado me gusta, no hay nada en lo que me hayan fallado.

“Hay una comida, yo la he probado poco, pero es la que más me ha gustado, el vaho, me encantó, me pareció buenísimo. El gallo pinto, como le digo, es muy bueno. Los casados, que ellos le dicen de otra forma, los comen mucho con cuajada, es muy bueno. Las sopas también son buenísimas”, destacó.

El vaho es es un platillo nicaragüense de carne, plátano verde y maduro y yuca, cocinado en hojas de plátano, encima lleva tomate y una ensalada de repollo.

Gente muy trabajadora

Vargas, además, nos destacó que algo que le ha ayudado mucho para acoplarse a vivir en otro país ha sido la gente, que es de gran corazón, muy humilde y hospitalaria, lejos del prejuicio que tienen algunos en Costa Rica.

“La gente, como siempre lo he dicho, es superhumilde y muy trabajadora, no es como lo pensarán algunos, habrá como en cualquier país gente que es vaga o que no hace el bien, pero eso no es algo de un país, así hay ticos también, como en todo lado.

“Esta gente es de brete, acá nadie se arruga y le mete con todo, bien duro y no se queja, no dice nada, sabe lo que es trabajar”, destacó.

Para Alexander hay que estar en Nicaragua para quitarse la percepción o la idea que tendrán muchos en Costa Rica sobre aquel país, se cae una venda de los ojos.

Un proyecto que lo ilusiona mucho

Alexander Vargas dirige un grupo joven pero con mucha hambre y ganas de trabajar en Nicaragua. (Cortesía Alexander Vargas/Cortesía Alexander Vargas)

Esa misma disposición le ha ayudado mucho para dirigir a su jugadores, los cuales son muy aplicados, siguen al pie de la letra las indicaciones, con mucha obediencia.

De feria tiene un equipo muy joven, la mitad son U-19, por los que los va formando poco a poco para conseguir resultados. En la tabla el equipo va bien, está en el segundo lugar con 24 puntos, las mismas unidades que el líder, Real Estelí.

“Acá me siento muy bien, uno como entrenador también piensa en dirigir afuera, así como lo hacen los jugadores, uno también piensa con eso. Yo venía trabajando para conseguir una oportunidad como esta.

“Sé la responsabilidad que tiene un equipo como este, el más grande de Nicaragua, el que más ha ganado, viene de ser campeón con José Giacone, era mucha responsabilidad y dije: ‘Vamos para adelante’, hay que creer en lo que uno hace. La meta es seguir creciendo como técnico, que sean otros los que hagan el ruido, yo tengo mucho trabajo por delante”.

Luego de pasar por Herediano y sentir la presión de un equipo grande, ya entiende cómo cargarla en un país que lo abrazó y lo conquistó tanto por el corazón como por el estómago.