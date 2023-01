El gallo tapado de Jorge Hidalgo para sacar a Rodolfo Villalobos de la Fedefutbol

Jorge Hidalgo no ha perdido pista de lo que pasa en el Fedefútbol. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Un tema que no quedó fuera del radar de Jorge Hidalgo es su posición respecto a lo que sucede en la Fedefútbol y la gestión de Rodolfo Villalobos.

El expresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol por unos meses --entre la salida de Eduardo Li del cargo y la llegada de Villalobos-- ha criticado en diversas ocasiones la gestión de su predecesor en varias oportunidades.

La Teja le consultó cómo ve el asunto actual, con todos los escándalos y situaciones recientes ocurridas, tema del que no quiso profundizar mucho al inicio, pero sí hizo una revelación interesante, y es que está apoyando a una persona para que llegue a la presidencia.

“No, yo candidatura a la presidencia de la Federación ya no. Tengo una persona que me parece que sería la idónea y le garantizo que no es Rodolfo Villalobos. En cuanto a esa persona a mí no me corresponde decir quién es, eso será en su momento el grupo que lo respalde y si él decide ser candidato, sabe que tiene mi respaldo y mi cariño y cuando guste pedirme consejo, se lo doy.

“De la gestión de la Federación no quisiera hablar mucho. Está a la vista lo que se hace y lo que no se hace. Estoy informado por la prensa. No tengo datos financieros, ni cosas por el estilo. Tal vez algún día de estos tenga acceso a ellos, pero no me corresponde en este momento ese tema”, comentó Hidalgo.

La prensa presionó a Hidalgo para que dijera quién es esa persona, se le consultó si se trata de personas como Jafet Soto u Orlando Moreira y negó que lo fueran y más bien revelar su nombre podría dañarla.

“En el fútbol nacional y varios buenos dirigentes y no salen en prensa, que son extraordinarios dirigentes, de varios lugares que conozco, que sé no necesariamente están en los altos cargos o juntas directivas. El fútbol tiene buenos dirigentes, lo que pasa es que tal vez le ha faltado a ellos hacer a un ladito a los malos, los que se dicen dirigentes y no lo son”, explicó.

En agosto del 2019 cuando Hidalgo perdió una polémica elección con Villalobos por la silla presidencial de la Fedefútbol, él indicó que se venían momentos muy duros para el fútbol costarricense y que el tiempo le daría la razón.

“Y vinieron tiempos duros, todo eso sucedió, uno desde lejos puede ver algunas cosas, por ejemplo, si no fuera por el dinero de la FIFA, reste todo eso e imagínese cómo estaría financieramente.

“En lo deportivo no tengo mucho que opinar, eso está en el corazón de cada costarricense lo que vivimos, que evalúe después de los mundiales asistidos y lo que pasó en Kuwait y el partido en Irak da pena”, tiró.

Para Hidalgo es necesario lavar el fútbol de dirigentes que creen serlo y no son beneficiosos.

“Creo que el primer paso lo están dando con una convocatoria que vi a la próxima asamblea de la Federación, me parece a mí obligado el presidente, pero bueno, por fin va a rendir cuentas de una serie de acontecimientos últimos, eso es importante, un primer paso.

“Ahora veremos, acá los que tienen la palabra son los miembros de la Asamblea de la Federación para ver qué tanto quieren realmente cuestionar y volver a tener ese señorío que en alguna oportunidad ha tenido la Federación”.

Está por verse si el candidato de Hidalgo y su grupo logran lo que muchos han pulseado por años, sacar a Rodolfo Villalobos de la silla presidencial.