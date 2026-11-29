El Cubo Torres pegó un codazo que le salió caro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El primer tiempo del partido en el estadio Saprissa además del 2-1 a favor de los morados ante Inter San Carlos, dejó una imagen de Erick “Cubo” Torres que dio mucho de qué hablar por lo aparatoso.

A los 36 minutos, el delantero mexicano dio un codazo muy claro en la cara de un rival, el cual al inicio el árbitro Pablo Camacho no vio.

Al ser llamado para revisar la acción en el VAR, no dudó en cambiar la tarjeta amarilla que le había mostrado por una roja, expulsión de la cual no hay dudas según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.

“Es roja por conducta violenta, sacar el codo de manera clara para golpear a un rival, no hay discusión”, opinó.