El primer tiempo del partido en el estadio Saprissa además del 2-1 a favor de los morados ante Inter San Carlos, dejó una imagen de Erick “Cubo” Torres que dio mucho de qué hablar por lo aparatoso.
A los 36 minutos, el delantero mexicano dio un codazo muy claro en la cara de un rival, el cual al inicio el árbitro Pablo Camacho no vio.
Al ser llamado para revisar la acción en el VAR, no dudó en cambiar la tarjeta amarilla que le había mostrado por una roja, expulsión de la cual no hay dudas según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.
“Es roja por conducta violenta, sacar el codo de manera clara para golpear a un rival, no hay discusión”, opinó.
⏰ 35' Revisión de una posible tarjeta roja y la decisión es que sí hay expulsión para el "Cubo" Torres tras la falta a Newton Williams.— FUTV (@FUTVCR) November 29, 2026
➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/Rbk2JAWpPt