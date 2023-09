El gran consejo de Juan Bautista Esquivel para quienes pasan momentos difíciles

Juan Bautista Esquivel abrió su corazón y reconoció que para estar como está ahora, bien de salud y en su estado mental, tras tener que dejar el fútbol a sus 25 años en 2006 por problemas cardíacos, vivió un proceso que no fue de la noche a la mañana y hasta se atrevió a dar un consejo.

Juan Bautista Esquivel fue un lateral izquierdo que tenía mucha proyección. Foto: Lente morado (Archivo )

“Como todo en la vida fue un proceso, pero me llevó años, pasé tres o cuatro años como estancado, emocionalmente, donde pasé como reprochándome, en esa negación por tomar esa decisión (de retirarse), pero Dios va mostrando, por cosas o situaciones, que todo esto es para crecer y mejorar.

“Muchas veces creemos que tenemos el control de las cosas, que todo está en nuestras manos, pero Dios a veces nos da lecciones y nos enseña que no, que es él quien tiene el control”, aseguró en el pódcast La Cueva de los morados, que se transmite todos los lunes al mediodía en vivo por el Facebook de La Teja.

Por eso, “Juanbau” dice que con el tiempo se da cuenta del camino que Dios quiere y que se debe aceptar, pero también dio un consejo muy atinado y es no llevar la procesión por dentro.

“Muchas veces queremos salir solos, en el caso mío no busqué ayuda, me encerré en mí mismo, no busqué una parte de sicología que me hubiera ayudado a salir de eso, lo quise hacer solo o me cerré, pero por situaciones de la vida, grandes amigos, la familia y los hijos, supe ir viendo que lo que me había sucedido no era nada comparado con situaciones de otras personas”.

Agradecido

Esas situaciones lo hacen terminar agradeciendo a la vida por haber llegado a donde está, por la forma en que lo hizo.

“Hoy estoy disfrutando de estar aquí, hoy téngalo por seguro que salgo a la calle, a trabajar, a conversar con ustedes y me van a hablar del clásico y eso es bonito, es parte del paquete que implica haber sido futbolista”, reveló Esquivel.

“Me tomó un tiempo superarlo, pero las mismas cosas de la vida hacen ver que hay más por qué agradecer, que las situaciones que te hacen estar triste”.

Agradeció por el cariño que siempre le han expresado los saprissistas y cree que es por una razón específica.

“Lo que creo es que algo bueno tuvo que hacer uno en la cancha, pero más por lo que hizo uno afuera. Siempre fui la misma persona y todo se lo debo a mi familia, somos de una familia humilde, sancarleña, de campo, mis valores, mi forma de ser la traigo inculcada por parte de ellos.

“Cuando llego a Saprissa y se me dan las cosas que fueron rápidas, el debut y el retiro, uno mantuvo la misma línea y hasta hoy la mantengo. Jugaba un clásico, pero el día libre me iba a San Carlos a ordeñar, a hacer lo que fuera porque fuimos personas de campo y es la parte que muchos no conocen. He sido hijo de gente humilde y lo traigo conmigo”, añadió.

Juan Bautista Esquivel siempre se destacó por su don de gentes. Foto: Lente morado (Archivo )

Chequeo

El exlateral izquierdo nos confesó que le llegó la hora de ir a chequearse su corazón para poder estar más pendiente de la buena salud que goza.

El jugador abordó el tema sin ningún complejo y reconoció que hace ratico no hace un buen chequeo general, por lo que ya le toca ir haciendo camino al consultorio médico.

“Me siento bien y ya debería haberme puesto en control o buscar un tema de chequeo porque tengo varios años de no realizarme un chequeo, por lo mismo, porque me he sentido bien. Seguro creo que tengo 20 o 25 años, y los años pasan y es algo que tengo que proponerme y hacerlo pronto, ir a un chequeo con revisión médica, ya no soy un quinceañero y ocupo cuidarme más esa parte, pero estoy bien”, confesó el jugador.