El gran sacrificio de Ricardo Blanco y su familia para regresar pronto a las canchas

El lateral Ricardo Blanco se toma con calma su proceso de recuperación. José Cordero. (Jose Cordero)

Ricardo Blanco, lateral del Deportivo Saprissa, quiere volver a las canchas lo más pronto posible y por eso él y su familia hicieron un sacrificio muy grande para lograrlo: dejar su casa.

El 9 de febrero pasado, el club morado informó que Blanco “sufrió una ruptura muscular que compromete más del 90 por ciento del músculo recto femoral izquierdo, con la agravante de que también se vio comprometido el tendón del músculo, por lo cual se convierte en una lesión de un pronóstico extenso en su tiempo de recuperación”.

Sobre el Mundial de Qatar: “Tenía la esperanza (de ir), porque uno debe ser positivo siempre, pero ya el trago amargo lo había pasado, ese capítulo está cerrado, le doy gracias a Dios porque eso pasó”.

Ante tal diagnóstico, el jugador, su esposa Brenda Calvo y la pequeña Antonella, de 7 años recién cumplidos, decidieron hacer maletas y dejar la calma de Poás de Alajuela para establecerse en Curridabat, cerca del Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández. Allí viven desde hace casi un mes.

“Estaba manejando mucho, entonces sacrificamos la comodidad de nuestra casa, a ver si eso me ayuda y Dios quiera que me recupere de esta y no tenga más lesiones, todo es parte de lo que estamos haciendo por el bien de mi futuro.

“El protocolo que se tomó es que la recuperación puede ser de 10 a 12 semanas, pero quiero ser positivo y recuperarme antes de tiempo, tengo que cuidarme mucho, ser paciente y esperar el dictamen que se hace de control, a ver si la lesión ha ido mejorando bastante para seguir poniéndole y ojalá estar pronto en cancha”, afirmó.

El jugador comentó que su pequeña constantemente le pregunta a su mamá el porqué su papá se lesiona con regularidad, pero más allá de eso, está contenta con la vida en la ciudad.

“Es un trago amargo el tener que contestarle, son cosas que pasan, es mi trabajo, ella es muy aficionada, le encanta estar en el estadio, verme jugar, pero debe aprender que en la vida las cosas no son fáciles, hay momentos duros que uno debe sobrepasar.

“En cuanto a Brenda, a ella siempre le toca lo más difícil, a veces uno tiene cambios de humor, el estrés se lo transmito a ella y ahora todo lo tomo con más madurez, no puedo frustrarme y ella siempre está al pie del cañón en todo momento”, afirmó.

El lateral cuenta en todo momento con su esposa Brenda y su hija Antonella. Instagram.

Tranquilo

- ¿Cómo se ha sentido en este tiempo?

Tranquilo, positivo, porque si no soy fuerte mentalmente, la lesión se puede complicar. Son cosas que pasan, Dios tiene el control de todo y son cosas que no quisiera que pasaran, pero uno no puede hacer nada. Tengo que recuperarme, ser paciente, pero sobre todo ser positivo.

- ¿Cómo trata esta lesión?

Algunos días llevo una sesión de terapia, otros días hago doble sesión, porque hay que dejar descansar el músculo, tengo que aplicar mucho en caliente, llevar mucho reposo y la medicación al pie de la letra.

Lesiones. Desde enero del año pasado, Ricardo se ha lesionado 5 veces.

Me mandaron a dormir bastante, porque es bueno para la recuperación, paso tiempo con mi hija cuando sale de la escuela y trato de estar con la mente ocupada, no pensar en malas cosas, tengo mi familia, eso me hace feliz y ahorita vivimos en otro ambiente, otra casa, son cosas que estamos asimilando.

Con respecto al peso y la condición física, vamos viendo semana tras semana, la evolución de la lesión y debo cuidarme con la comida, porque cuando vuelva no quiero gastar tiempo perdiendo peso.

Blanco (12) no juega desde la fecha 3 del Clausura. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué ha aprendido de lo que ha enfrentado en el último año?

A no aferrarme a nada, mi familia es la que va a estar toda mi vida, como jugador uno pasa, el fútbol pasa, lo importante es dejar un legado, ser una buena persona. Dios tiene el control de todo, no todo son buenos momentos, hay que respetar las reglas de la vida.

Mejor de larguito

Al jugador le preguntamos, además, por las polémicas que vivieron algunos jugadores y el técnico Jeaustin Campos, por publicaciones que se hicieron en redes sociales.

- ¿Cómo se manejan en el camerino estas situaciones que son fuera del fútbol?

En estos temas me mantengo al margen, me interesa jugar al fútbol, ser buen compañeros, buen ejemplo, no me he metido en estas cosas.

- ¿Le recomienda a sus compañeros y a su esposa Brenda no hacer comentarios en redes?

Yo me preocupo por mi esposa, por mi hija, conversamos en pareja sobre que sí y que no, pero como le dije, me mantengo al margen.

Como dicen por ahí, “no visito para que no me visiten”, y cada quien maneja las cosas como prefiera.