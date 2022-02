El Herediano de Jeaustin Campos va por un récord que ningún campeón tiene

El Herediano de Jeaustin Campos está a un partido de hacer historia, una no muy bonita por cierto, convertirse en el campeón en solitario con el peor arranque en un torneo.

Ahorita el Team está empatado con el Alajuelense de 1939, que para el torneo de 1940 tardó siete partidos sin ganar, lo logró hasta el octavo.

Con la derrota en el Fello Meza, el Team igualó esa marca y ahora, será Guanacasteca en la siguiente fecha el equipo que le puede otorgar el nuevo récord.

Jeaustin Campos acepta su culpa pero también embarra a los jugadores. Lilly Arce.

Por lo tanto, si el Team no le gana a los dirigidos por Luis Fernando Fallas logrará el peor arranque de la historia, pero en solitario, según datos dados a conocer por el estadígrafo Gerardo Coto.

Además, Jeaustin Campos ya superó al técnico mexicano Fernando Palomeque, quien se fue luego de seis juegos sin ganar, tras cosechar tres empates y tres derrotas en el Apertura 2021. Jeaustin suma cinco empates y dos derrotas.

Incluso, el antecesor de Jeaustin, Fernando Patiño, también mexicano, tiene mejores números que los actuales de Campos, pues en nueve juegos que dirigió al Team ganó cuatro y perdió cinco.

Pero, ¿qué está pasando en el campeón nacional? El plantel es casi el mismo del que ganó el Clausura 2021 en forma brillante, pues las altas y bajas fueron muy pocas.

Jeaustin Campos, aunque asume su responsabilidad con lo que pasa, también le echa la culpa a la campeonitis y seleccionitis. Es decir, a algunos jugadores se les subieron los humos por ser campeones y a otros se les sube aún más por estar en la Sele. ¿Falta actitud? Jeaustin lo dejó entrever en la conferencia del domingo, luego de perder con Cartago.

“Con esa actitud que tuvimos, sin menospreciar el trabajo del Cartaginés, cualquiera nos gana. Dejamos de jugar con fuego en el pecho.

“Hay muchos distractores, es agradable estar en la selección, seleccionitis, pero hay que ser constantes. Es el precio de ser campeón. No hay regularidad, el equipo está frío, no tiene ese valor agregado de pelear todos los balones y de repente pasamos a tener más caciques que indios”, afirmó.

La Teja sabe que esas palabras no cayeron nadita bien en el camerino del Team. A los jugadores les gusta que les digan las cosas de frente, sin necesidad de exponer o ventilar situaciones internas en conferencias de prensa.

Ante la consulta de si el siguiente paso puede ser la separación de jugadores, Campos dijo que son situaciones que se deben evaluar.

“Téníamos al cincuenta por ciento de la plantilla y jugó uno, luego otro y aquel que no apunte a la constancia lo hemos removido. Yo no sé si es que hay que separar jugadores, no me interesan los nombres o si están en la selección o si vienen con una medalla en el pecho, eso no me interesa, yo solo cuido los intereses del Herediano”, dijo.

Algunos jugadores tiene campeonitis, asegura el entrenador Campos. (JOHN DURAN)

Mientras que Jafet Soto, al que buscamos pero no nos contestó, expresó en Al Pie del Deporte en radio Monumental, que de momento, los jugadores y el cuerpo técnico cuentan con el respaldo de la junta directiva y que no se vislumbran salidas.

“Estamos ocupados buscando situaciones que nos puedan ayudar a mejorar, ahorita hablar de sangre o de lo que le gusta a la prensa.... realmente no somos de ese estilo, somos de defender lo que hacemos y lo que trabajamos, pero no de salir diciendo vamos a hacer esto, hemos aprendido en nueve años cuáles son los momentos para tomar decisiones drásticas”, explicó Soto.

Añadió que ellos desean que Jeaustin sea el entrenador del proyecto del Herediano y que han visto con muy buenos ojos su labor, su entrega y su disciplina y que lo negativo se lo guardan para hablarlo entre ellos.

“Más bien pienso en positivo, hemos estado en situaciones adversas y cuando al Herediano lo ven herido es cuando más lo respetan. Sabemos que no es el mejor arranque, no es lo que queremos, pero tenemos un equipazo y material para levantarnos y buscar el liderato y clasificar. Decisiones drásticas no van a haber, el técnico y el equipo tienen todo nuestro apoyo”, confirmó.

Fernando Palomeque se fue en seis juegos. No ganó ni uno. (Rafael Pacheco Granados)

La afición del Team está inconforme, pero algunos muestran confianza, pues no es la primera vez que pasan por situaciones similares.

“Para un equipo como Herediano no ganar genera preocupación, eso es indudable. Lo que puede tranquilizar a la afición es que pese al arranque tan malo, está a dos victorias de zona de clasificación, no es tan nefasto como alguna gente pretende dar a entender”, dijo el periodista y aficionado al Team Fabián Zumbado.

El fiebrazo Alonso Peña dijo que otros técnicos se han ido por menos y que ser el peor campeón ya es suficiente mérito para que le canten viajera.

“Gracias Jeaustin, nos dio un torneo maravilloso, pero las cosas no funcionan en estos momentos, creo que debe haber decisiones”.