Herediano, el club al que no le tiembla el pulso en el estadio Ricardo Saprissa

Herediano hincó una vez más la Cueva (JOHN DURAN)

Herediano sigue demostrando que hoy por hoy, es el equipo al que más se le puede creer en el Apertura 2023, que no se le arruga a nadie y que otra vez puso al Saprissa a sus pies a ganar 2-1 en una Cueva que ya no les impresiona en lo absoluto.

Los morados no perdían en su casa en el torneo criollo desde el 20 de abril del 2022 cuando de nuevo se los habían sonado los rojiamarillos, aquella vez por 1-0. Luego pasaron 28 partidos invicto en Tibás hasta que en otro clásico del buen fútbol les dijeron hasta aquí.

Con Jeaustin Campos, Aarón Cruz, Deyver Vega y hasta Jaylon Hadden, para que duela más, el Team volvió a salirse con la suya de la Cueva en campeonato nacional.

Es necesario aclarar que los papás de esta victoria son Ronaldo Araya y Elías Aguilar, la AA florense que tiene las pilas bien puestas en la media de los florenses y está repartiendo fútbol a diestra y siniestra desde que arrancó el campeonato.

Los dos goles del Team pasaron por los pies de dos jugadores muy talentosos y jugando con una dosis de confianza notable, especialmente el Bichito, que está siendo todo y más de lo que esperaban de él, gestor de ambas jugadas.

Aquella aura de invencibilidad que tenía el bicampeón nacional, el equipo que hasta jugando mal se salvaba ya no le alcanzó para este domingo y en algunos tramos cuando de fútbol se trató no le alcanzó y ña suerte que ha tenido antes no acompañó a los morados.

Ni Saprissa es el Manchester City, conquistador todo poderoso del torneo, ni hoy es una desgracia de equipo, en lo absoluto, pero la victoria del Team pone en contexto que es un rival con falencias y errores que se le puede ganar como a cualquier otro y que eso sí, hay que saberlo golpear en el momento justo.

En Herediano este domingo tampoco todo fue miel sobre hojuelas, empezó perdonando en un par de ocasiones y casualmente una opción clarísima del mexicano Jesús Godínez acabó más bien en gol morado tras una contra de manual ejecutada a la perfección.

El azteca no pudo resolver adentro del área, Kevin Chamorro le hizo un gran achique, el rebote se lo llevó David Guzmán, el gran gestor de la contra, el Loco corrió hasta casi tres cuartos de cancha donde Saprissa lo hizo todo bien.

De Guzmán a Youstin Salas, jugando por la derecha el lateral volante se metió al área, la puso al centro donde apareció Ulises Segura, se quitó una marca y definió con la diestra. Un golazo por toda su construcción a los 23 minutos.

Javon East le anduvo cerca al gol, pero no lo suficiente (JOHN DURAN)

Allí aparece una de las virtudes del Team, el gol no le hizo desesperarse, siguió en lo suyo y a los 31, Ronaldo se sacó el primer conejo del sombrero con un pase preciso y precioso a los pies de Deyver Vega que no perdonó en la primera que le quedó.

La ley del ex en su máxima expresión, en su regreso a la Cueva el extremo la tomó por la izquierda y con un toquecito de zurda la dejó lejos para la salida de Chamorro.

Cinco minutos después la AA puso la música y le montó un baile a la defensa morada que los dejó como locos, repartiendo gravol para el mareo a diestra y siniestra.

El Bichito la agarró por la derecha, se quitó a uno, a otro y si Vladimir Quesada se metía a la cancha también se lo bailaba, se la puso a Elías y el profeta sacó la magia, hizo otro drible y la pegó al palo largo de Kevin, donde no llegaba nunca y así le dieron vuelta al marcador en dos toques.

Saprissa se enojó

Para el segundo tiempo el Monstruo se enojó, presionó y fue el que mandó en las acciones, la pulseó por todo lado y entre Aarón Cruz y los palos se les negó el empate.

Hasta la suerte se puso del lado del Team, no se explica de otra manera lo que sucedió a los 51, cuando un remate de Javon East, Elías lo quiso rechazar, pero su despeje le pegó en la espalda a Fernán Faerron y la bola fue a dar al horizontal. De no creerlo.

Vladimir empezó a meter gente y hacer variantes, entró Ariel Rodríguez, Jefferson Brenes y hasta el terror florense, Orlando Sinclair, el verdugo en otras ocasiones con finales incluidas.

La ilusión morada se mantuvo hasta el último minuto, la Cueva es un escenario que no se caya nunca, apoya hasta el pitazo final, pues ha visto en muchas ocasiones como todo da un giro en el momento menos esperado, pero este domingo no pudo ser, el Herediano se los volvió a sonar.