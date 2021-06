"Él me dijo 'vamos y me acompaña'. Yo no sabía la fecha que en venía la copa, por eso no fue que yo le pedí que me trajera, salió de él. Estar a la par de un gran campeón como David Trezeguet lo llena a uno y espero que muchos jóvenes tomen esta presencia del trofeo para que visualicen sus metas ganadoras en el futuro", explicó el exjugador, quien debutó en 2009 con la UCR, en una victoria 3-0 ante el Cartaginés.