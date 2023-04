El Hijo del Santo reveló quiénes lo salvaron del lado oscuro

Lo primero que hizo el Hijo del Santo cuando llegó a la conferencia de prensa en el hotel Palma Real en Sabana Norte fue saludar al único niño que había.

“Cómo estás?’, le preguntó. ‘Tomémonos una foto, ¿cómo te llamas?’”.

El Hijo del Santo peleará este sábado en Costa Rica. (Marvin Caravaca)

El niño respondió Santiago y el Hijo del Santo le dijo, “que bonito nombre” y se fue a responder las preguntas de los medios.

Allí dijo que la pasó muy bien el año pasado, que fue a La Fortuna, que el tico es especial y que se sintió muy halagado, pero fue con una pregunta de La Teja por la que pudimos entender por qué buscó al niño.

- Nos puede hacer algún comentario, algo anecdótico, de cuando usted peleó con los rudos, o sea estuvo en el lado oscuro, con los malos.

Hijo De Santo en conferencia de prensa

“La lucha es un deporte en el cual cuando eres técnico esperas que el público te aplauda y te quiera y obviamente cuando eres rudo, el mejor aplauso es que te recuerden a la mamá o que te ofendan”.

“Entonces, conmigo ocurrió que yo me salí de la Arena México, del bando que yo había estado siempre en el torneo de Cuatro Caminos y me fui a la empresa AAA y eso no le gustó al público porque el aficionado que sabe de lucha veía como que era una empresa copia de WWE.

Sakura y el Hijo del Santo serán parte de la cartelera de este sábado. (Marvin Caravaca)

“Cuando regresé a México y me enfrenté al Negro Casas, la gente apoyó más al Negro que al Hijo del Santo, me sentí raro”, recordó el Hijo del Santo.

Ese fue el detonante para que el luchador mexicano pasara al lado oscuro.

“Se me salió esa chispita que todos tenemos, un lado oscuro y me dije, ‘bueno, si me van a aventar cerveza en la cara y me van a ofender, entonces que valga la pena”. Y se hizo rudo.

El Hijo del Santo fue donde Santiago a tomarse una foto. (Cortesía )

“Pero fue una etapa que disfruté mucho. Haz de cuentas que me porté mal, hice lo que se me dio la gana, pero regresé al bando bueno por culpa de quién... de los niños, porque había niños que se me acercaban llorando y me decían, ‘tú no eres malo, Santo, sé técnico’. Y me pasó con varios niños, en varias arenas hasta que dije, ‘ya me porté mal, ya hice lo que quise y demostré que en el bando de los rudos puedo’ y regresé al bando bueno”.

Esa explicación del Hijo del Santo nos hizo comprender porque alzó a ver de primero a Santiago y porque invita a las familias y a los niños a ir a ver el espectáculo.

La cartelera promete, los Herederos son los campeones nacionales de tercias. (Marvin Caravaca)

El Hijo del Santo pelea este sábado a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Hatillo, en una velada de Lucha Libre que estará espectacular.

El azteca luchará junto con el Ciclón Ramírez, contra el Hijo de Fishman y el Rey Espectro en un combate que se ha denominado “La Revancha” y que será la pelea estelar.

También habrá una lucha por el Campeonato Nacional de Tercias, una por el Campeonato Crucero IWC Legacy, una lucha femenina, relevos atómicos (cuatro contra cuatro) y una ruleta rusa (todos contra todos, hasta que quedan dos y uno pierde la máscara o la cabellera).

