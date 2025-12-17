Deportes

El inesperado regalo de Jimmy Marín que dejó conmovido a Andy Reyes: “Apenas vuelva los estreno”

En medio de su visita al país, el exjugador del Saprissa Andy Reyes recibió un obsequio por parte de Jimmy Marín

Por Eduardo Rodríguez

El exjugador del Saprissa, Jimmy Marín, le hizo un regalo al también exmorado Andy Reyes en estos días en los que vino de visita a Costa Rica.

El gesto de Jimmy con Reyes fue agradecido por parte del delantero con una foto en sus redes sociales.

El regalo de Jimmy Marín a Andy Reyes
El regalo de Jimmy Marín a Andy Reyes (Instagram Andy Reyes/Instagram Andy Reyes)

“Qué bueno volver a verte, mi hermanito, gracias por ese detallazo; apenas vuelva a las canchas los estrenamos de una”, publicó Reyes en una historia de Instagram con unos tacos naranjas con azul que le regaló el futbolista que milita en Rusia.

Jimmy Marín le hizo un regalo a Andy Reyes en su visita al país. (Jose Cordero)

Marín tuvo problemas legales con el Saprissa, mientras que Reyes no pudo brillar en Tibás; pese a eso, ambos exmorados se ve que tienen una buena relación de amistad.

