El invitado inesperado que sorprendió en el entrenamiento del Saprissa

David Ramírez estuvo por varios minutos hablando con Christian Bolaños y Esteban Alvarado. (MAYELA LOPEZ)

Luego de superar las pruebas médicas, el Deportivo Saprissa arrancó este miércoles los entrenamientos a full de cara a la próxima temporada y contó con un invitado que sorprendió a los miembros de la prensa que cubrieron el entreno.

Se trata del atacante David “Chicharo” Ramirez, que estuvo en las instalaciones del Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández, en Guayabos de Curridabat por un buen rato.

En el momento que la prensa ingresó al entrenamiento, vimos al Chicharo conversar con Christian Bolaños y Esteban Alvarado, también con los asistentes técnicos de Vladimir Quesada y otros compañeros del cuerpo técnico.

Ya cuando los jugadores hicieron la oración que marcaba el inicio del entrenamiento, Ramírez salió de la cancha y estuvo por varios minutos hablando con Patricio Altamirano, encargado de comunicación del club y pasadas las 10 a. m. se retiró.

Según conoció La Teja, Ramírez desde hace varias semanas está haciendo terapia en el Centro Médico Saprissa para estar en todas tras su participación con Guadalupe FC y evitar recaer en las viejas lesiones que lo dejaron fuera de las canchas por mucho tiempo.

Incluso le pidió permiso al director deportivo morado Ángel Catalina para usar las instituciones del club para ponerse a punto físicamente y el español aceptó sin problemas, ratificando la buena relación que quedó tras la salida del futbolista en el 2022.

Lo que sí le pidieron es que esos entrenamientos no sean al mismo tiempo que cuando el club entrena, para evitar malos entendidos y sobre todo, no crear expectativas a los aficionados de un regreso al Saprissa, ya que esa posibilidad por el momento no está contemplada, ya que el equipo está interesado en reforzar otros sectores.

Van con todo

Entre los detalles que dejaron mostrar el Saprissa durante el entrenamiento abierto para la prensa es que pusieron a prueba a varios jugadores de las divisiones menores, para que Vladimir analice si los puede tomar en cuenta para la temporada.

El único que estuvo entrenando aparte de los demás compañeros fue el volante Youstin Salas, debido a que desde hace semanas está en recuperación por una lesión que acarrea desde la final del Clausura 2023.

Lo que el cuerpo técnico le puso bonito fue a los ejercicios físicos, porque los tuvieron tamaño rato dando vueltas a la cancha, sino que lo diga Fabricio Alemán, que sudó la gota gorda en medio del solazo que stuvo pegando en el sector de Curridabat.

Los morados están poniéndose a punto porque tienen a la vista tres torneos para el próximo semestre, el campeonato nacional, el torneo de copa y la Copa Centroamericana de Concacaf.