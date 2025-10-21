El joven portero senegalés Cheikh Touré, fue secuestrado y asesinado tras caer en cruel engaño

Cheikh Touré tenía tan solo 18 años. (Infobae/Captura)

El mundo del deporte está de luto por la trágica muerte del joven portero senegalés Cheikh Touré, de apenas 18 años, quien fue secuestrado y asesinado en Ghana tras haber sido engañado con falsas promesas.

Touré fue formado en la academia Esprit Foot Yeumbeul, en Senegal, y habría viajado a Ghana tras caer en el engaño de una supuesta prueba profesional.

Engaño con una supuesta prueba profesional

De acuerdo con la prensa internacional, las primeras investigaciones apuntan a que Touré fue contactado por una red de estafadores que se hace pasar por reclutadores de equipos profesionales.

Le habrían prometido una prueba deportiva en un club, pero todo formaba parte de un plan de fraude y extorsión.

Los delincuentes exigieron una alta suma de dinero como rescate, la cual la familia del joven no pagó.

El fútbol senegalés despide a una de sus promesas

Cheikh Touré era considerado un portero con gran proyección dentro del fútbol juvenil senegalés. Su talento y disciplina lo habían convertido en una figura admirada por entrenadores y compañeros.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, mientras crece la exigencia de mayor control y protección para los jóvenes futbolistas que buscan oportunidades fuera de su país.