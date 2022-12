El jugador del Cartaginés que con 15 años superó un cáncer

La historia de Emanauel Chacón, quien hoy tiene 19 años y es volante de contención del Club Sport Cartaginés es inspiradora, pero pocos la conocen.

El volante tuvo que ponerle bonito y combatir, a sus quince años, un cáncer de testículo y hoy no solo está vivo y coleando para contar el cuento sino que empieza a abrirse campo dentro de la institución brumosa, alentado por el entrenador Paulo César Wanchope, quien le ha dicho que si entrena, puede llegar muy lejos.

Emanuel Chacón es un ejemplo de superación.

Chacón recordó que cuando tenía 15 años y formaba parte de las ligas menores del Cartaginés. Un día, después de un partido, sintió un dolor en un testículo y con los días la molestia fue aumentando en intensidad. Preocupado, contó a su familia porque también se palpaba una pelotita que no le parecía normal.

Doña Sandra Gómez, la mamá de Emanuel, lo llevó de inmediato a hacerse el ultrasonido y después lo acompañó a recoger los resultados. Fue entonces cuando el médico les dio una noticia que los impactó. “Tiene un tumor maligno”.

Pronto llegó la quimioterapia y la lucha del joven futbolista apenas iniciaba. “El dolor me agarra luego de un partido, pero aumenta conforme pasaron los días y antes que se hiciera más grande, fui al doctor y me detectaron el cáncer. Ya era mucho el dolor, ni caminar podía”, dijo.

Emanuel Chacón y Manuel Arce, fundador de la Fundación Manuel Arce.

Después llegó el proceso de la quimioterapia y todo lo que esta implica: la pérdida de cabello, los vómitos, la falta de apetito.

Sin embargo, Chacón contó con tres elementos fundamentales para vencer el cáncer: su positivismo, su familia y su fe en Dios, como lo cuenta su señora madre Sandra Gómez.

“Cuando a uno le mencionan cáncer uno piensa en muerte, pero él lo tomó positivo. Recibió el apoyo de la familia, no decayó pero fue duro. Hubo una semana dura, cuando estuvo hospitalizado, aislado porque las plaquetas bajaron mucho y en ese momento era lógico que tuviera miedo y tristeza, pero nunca lo mostró y eso fue lo que le ayudó”, dijo la mamá.

Chacón tardó unos siete meses en el proceso de recuperación, hasta que al fin le dijeron que estaba limpio.

Ahora él pertenece a una fundación que ayuda a los jóvenes con este tipo de cáncer, que se llama Fundación Manuel Arce. De hecho, Manuel Arce también fue un jugador al que le sucedió algo muy similar que a Emanuel.

Erick Marín batallará otra vez contra el cáncer

Para estos días, los jóvenes están planeando una actividad navideña con todos los miembros, entre ellos Emanuel.

Otro jugador que ha tenido que batallar contra un cáncer de ese tipo es el veterano de mil batallas, Erick Marín.

Orgullo

En el plano deportivo, Chacón espera consolidarse en primera división en unos tres años y el fruto de su trabajo ya se ve en el primer equipo brumoso, donde ha tenido una buena participación en el torneo de Copa, y ahora su equipo jugará la final ante el Club Sport Herediano.

El apoyo de la familia fue indispensable para Emanuel.

A los jóvenes les digo, hay que revisarse cuando uno se baña y si sienten una pelotica ir al doctor” — Emanuel Chacón, Cartaginés

“Siento demasiado orgullo, uno desde chamaco quería esto y no ha sido fácil para mí llegar pero se ha ido dando y ahora tengo que aprovechar la oportunidad”, comentó.

“Solo el tiempo lo sabrá (sí será titular) yo me siento preparado, he trabajado fuerte, los compañeros me dan confianza y el cuerpo técnico también. Voy a luchar por el puesto”, agregó.

El volante dijo que el entrenador del Cartaginés, Wanchope, le ha hablado bien y es algo que lo motiva.

“Dice que entreno bien, que si lo sigo haciendo así voy a llegar lejos. Tengo que mejorar, es normal, pequeños detalles, algunos de la posición de contención, como el control del balón”, expresó.