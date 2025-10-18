El jugador del Saprissa Dax Palmer tendrá una revancha fuera del país

Dax Palmer, volante del Saprissa fue convocado para los Juegos Centroamericanos, que se disputarán en Guatemala. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Dax Palmer, volante del Deportivo Saprissa es uno de los 20 jugadores que fue convocado por el técnico de la Selección Sub-19, para los juegos Centroamericanos 2025.

La delegación costarricense viajará este sábado a Guatemala, para buscar una nueva medalla al país. Palmer tiene 18 años y debutó con el primer equipo morado el 26 de noviembre del 2023 bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada.

El muchacho, una de las promesas del equipo tibaseño jugó 10 partidos en el torneo anterior, sumando más de 500 minutos, pero en la presente campaña no ha sido tomado en cuenta por el cuerpo técnico morado.

Jugadores convocados a la Selección Sub-19

Estos son los jugadores convocados por el técnico Randall Azofeifa.

- Porteros: Berny Rojas (Saprissa), Fabián Núñez (Alajuelense).

- Defensas: Matías Cordero (Saprissa), Julián González (Saprissa), Farbod Samadian (Alajuelense), Jean Carlo Batista (Sporting FC), Emanuel Salazar (Alajuelense), Santiago Row (Sporting FC).

- Volantes: Sebastián Padilla (Municipal Liberia), Óscar Leal (Inter San Carlos), Matías Rojas (Sporting FC), Alex Ríos (Municipal Liberia).

- Delanteros: Kionell Estrada (Herediano), Luis Camacho (Carmelita), Yamil Leal (Inter San Carlos), Abner Hudson (Municipal Pérez Zeledón), Esteban Cruz (Puntarenas FC), Dylan Ramírez (Sporting FC), Brandon Matarrita (Saprissa).

¿Cuándo jugará la Selección Sub-19 en los Juegos Centroamericanos?

Costa Rica enfrentará a Honduras, en su debut en el torneo regional, este lunes, a la 1 p.m., en el estadio Cementos Progreso.

El segundo juego será contra Panamá, el viernes 24 de octubre, también a la 1 de la tarde, en el estadio Cementos Progreso.