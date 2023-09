El jugador más alto del Torneo de Apertura dice que puede crecer un par de centímetros más

Cristopher Moya, portero del Cartaginés, mide 1,97 centímetros, un centímetro más que el defensa de Saprissa Kendall Waston, pero cree que aún puede estirarse un poco más, “no mucho, uno o dos centímetros”, dijo a La Teja.

El portero tuvo acción en el partido contra Saprissa y lo hizo bien. (Jose Cordero)

El guardameta brumoso tuvo participación precisamente contra Saprissa, el 19 de agosto, al sustituir a Darryl Parker quien salió lesionado en ese compromiso. Moya ingresó al 48 del primer tiempo, a intentar atajar un penal que finalmente metió Ariel Rodríguez.

En el segundo tiempo tuvo un buen desempeño.

La Teja le preguntó por la curiosidad de ser el jugador más alto del torneo, superando incluso a Waston.

“Tranquilo, no es algo muy diferente, siempre he sido el más alto, o de los más altos, no tengo problema por eso”.

Portero del Cartaginés, Cristopher Moya, mide 1,97 metros

Cuando se le preguntó de dónde hereda su gran estatura, dio una respuesta definitiva.

“Por parte de la familia de mamá, ella mide 1,72, metros, los tíos son bastante altos, no estoy seguro si soy más alto que ellos”, añadió el joven de 19 años.

“Ya me he topado con Waston y todo normal, con profesionalismo”.

También le preguntamos si los jugadores lo molestan, por el contraste de tamaños con algunos como Allen “Cusuco” Guevara.

“No no, la altura no es relevante en eso, si usted tiene la calidad eso es suficiente. No sé si voy a crecer más, no mucho, tal vez uno o dos centímetros más”, añadió.

Moya dijo que la competencia con Kevin Briceño, con Bryan Cordero y con Darryl Parker es muy sana.

“Siempre tratando de jugar, pero siempre nos apoyamos de la mejor manera”, comentó.