El jugador más criticado de la Sele regresa para enfrentar a Nicaragua

Brandon Aguilera será convocado para los partidos contra Nicaragua. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los jugadores más cuestionados por los aficionados estará en la lista de jugadores convocados para los juegos eliminatorios contra Nicaragua, rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que este viernes dará a conocer el técnico Miguel “Piojo” Herrera.

Se trata del volante Brandon Aguilera. El Río Ave de Portugal, club en el que juega el Bebote anunció en sus redes sociales que el muchacho estará en los partidos contra los pinoleros, que serán el 5 y 9 de setiembre.

“Aguilera ha sido nombrado de nuevo para la selección nacional de Costa Rica”, informó el equipo luso, con un video en el que muestran algunos de los sitios más emblemáticos de Tiquicia.

Lo defiende

El llamado de Aguilera al equipo de todos ha sido muy cuestionado, pero el técnico Miguel Herrera defiende el trabajo del mediocampista.

“¿Por qué tanta necedad de criticar a un jugador? Lo compró un equipo de la Premier League, algo debe tener el muchacho, porque los equipos de la Premier no compran a cualquier jugador.

“Me parece que el chico no lo hace mal, a lo mejor no tuvo un buen partido, pero que se cuestione a un jugador que es costarricense, que tiene 22 años, me parece que es algo muy ilógico por parte de ustedes.

“¿Quieres ver a un jugador que corre más? Vete a ver a Usain Bolt. ¿Cuáles métricas? En mis tiempos no existían las métricas y eso no marca la posición de un jugador, es la entrega y la determinación que tiene", afirmó el Piojo en una conferencia de prensa, a finales de junio.