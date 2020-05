Yo soy de los que cree que uno no deja el fútbol, sino que el futbol lo deja a uno. A mí no me afecta el hecho de que otros sí pegaran, yo quemé muchas etapas, estuve en una selección menor y me perdí un mundial por el cambio de entrenador. Viajé mucho, tuve buenas y malas experiencias, la verdad es que no tengo nada que reprocharle al fútbol.