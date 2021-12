El jugador que le ha metido más de la mitad de sus goles a Alajuelense

Michael Barquero, lateral del Santos de Guápiles y autor del segundo pepino ante Alajuelense en el primer partido de la semifinal, le ha marcado más de la mitad de los goles de su carrera a la Liga.

Barquero lleva nueve goles en la máxima categoría y cinco se los ha marcado al León, hecho por el que hasta sus compas lo vacilan.

Michael Barquero ha sido un punto alto de los santistas en los últimos juegos. Santos (Santos)

Barquero anotó el momentáneo 2-1 en el partido contra los erizos. El juego al final quedó 3-2 a favor de los santistas, la noche de este jueves en el Ebal Roríguez.

El carrilero le tiene tan puesta la medida a los rojinegros que incluso, una vez les anotó dos goles en un solo partido.

El doble ocurrió el 22 de setiembre del 2013 en un clásico nacional, cuando Barquero defendía la morada. Aquella loca mejenga quedó 4-4 y se jugó en el estadio Nacional.

“Son circunstancias del juego, casualidades, no hay ninguna razón. Mis amigos me vacilan porque tengo pocos goles, pero le marco a la Liga. Dios le da a uno la bendición de anotar donde uno menos se espera y me ha tocado meterle goles a la Liga”, comentó.

El jugador, de 30 años, dijo que no es sorpresa que en el Santos un lateral esté en zona de ataque, como ocurrió con él en la anotación del jueves.

“Fue en una transición y tenemos la libertad de hacerlo. No importa quién llegue a la zona, lo importante es llegar a la zona, llenar los espacios siempre y que los demás compañeros cubran mi zona. En esa jugada vi que la zona de atrás estaba bien, con bastante gente y tenemos luz verde para atacar, para hacer daño al rival. Es algo planeado y uno aprovecha la oportunidad”, añadió.

El juego en Alajuela será muy estratégico, según Michael Barquero. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Michael dijo que el Santos irá al estadio Alejandro Morera Soto, este domingo a las 4 p. m., a ganar, aunque sabe que la Liga hará todo lo posible para remontar la serie.

“Espero una Liga agresiva, no tan reservada, tiene grandes jugadores, tiene buena ofensiva, pero no creo que se llegue a abrir desde los primeros minutos. Será un duelo muy estratégico y táctico, pero en algún momento se va a tener que abrir”, cree Barquero.

Añadió que su equipo es muy peligroso adelante y no tiene por qué cambiar eso aunque, lógicamente, tomarán precauciones.

“Fuimos el equipo más goleador en la fase regular por nuestra propuesta, tenemos jugadores que son desequilibrantes y confiamos en el potencial que tenemos”.