El kart que se robó el show en los piques del Parque Viva en La Guácima

Pablo Chaves se divirtió en paleta con su kart en Parque Viva. (Rafael Pacheco Granados)

En la pista del circuito de competencias de Parque Viva, en La Guácima, se ven todo tipo de naves, algunas sorprenden o se roban el show por ser lo que pocos esperan ver, como es el caso de un kart que, sin miedo al éxito, se mandó a correr en medio de autos mucho más grandes.

Pablo Chaves Pérez, vecino de La Guácima, nunca había corrido en los lunes de piques y la manera como se estrenó fue poco común, pero muy notoria, los aficionados se percataron de su presencia y destacan tanto la velocidad del kart y hasta cómo lucía entre otros.

Al lado de su papá, este mecánico de 23 años se divirtió en paleta y nos confesó que andaba probando la nave que estrenó el 20 de marzo en el Parque.

El kart es para competir en 125 centímetros cúbicos, de cuatro tiempos y tiene todas las licencias para competir en Costa Rica, sin embargo, Chaves no corre a nivel de competencias, sino que lo tiene más como un hobby que otra cosa y para ir aprendiendo cómo armar y desarmar carros.

Pequeño pero muy notorio fue el kart de Pablo Chaves en Parque Viva. (Rafael Pacheco Granados)

“Está bajo licencias que no permiten modificar el motor, lo acabo de obtener hace cinco meses, lo puse al día y lo estamos probando, en el primer paso hice 30 segundos, en el segundo estuve en 29.3 y en el tercero un 28.3 (tiempo en el que recorre la recta de cuarto de milla). Buscamos bajar los tiempos.

“Quiero ponerle un motor de dos tiempos y pegamos 74 kilómetros por hora con este motor, la verdad está bastante bien, a 74 con estas llantas chiquititas, sí se siente muy rápido”, detalló.

Al ponerse en la línea de salida junto a chuzos más grandes, era inevitable intimidarse un poco, pero ya al mandarse, se olvida de todo el mundo.

“Cuando estoy en la línea sí me siento que me van a dar por detrás o se me van a venir encima, pero por lo demás sí está muy divertido. No hubo ningún problema en lo absoluto, desde que llegué todos me dijeron que les parecía muy bonito, interesante, pues es el primero que ven acá corriendo.

“La idea era ver qué iba a pasar, porque no sabía a qué veníamos, sino hacer pruebas, ver cuánto tiempo, kilometraje y tener una base de cómo estamos”, dijo.

La nave tiene cinco meses de comprada. (Rafael Pacheco Granados)

Si bien es cierto, lo normal es que en la pista corran automóviles, motos, o chuzos adaptados, pero cualquiera que quiera mandarse con una nave, como la de Pablo, puede hacerlo sin broncas.

Hasta el anunciador del Parque Viva hizo alguna broma al verlo correr, pero con el casco, el ruido y la concentración, Chaves ni cuenta se dio, estaba en su mundo en ese momento.

“Que es un carro poco habitual para venir acá, uno lo sabe, llama la atención porque no es normal, alguna broma o así, eso uno lo sabe, pero la experiencia superlinda, tanto por el lugar y la gente”.

Si anda en los piques y ve este kart, no se impresione, ya sabe que es pequeño, pero matón.