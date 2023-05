El menosprecio no marcó a Josimar Alcócer para volverse figura en Alajuelense

Josimar Alcócer ha pasado por todas las categorías inferiores manudas hasta ser figura del primer equipo. Foto: Cortesía Oldemar Alcócer

“Negrito, acá no me juegue así porque yo soy élite y usted viene a prueba, ubíquese”, las palabras arrogantes de un compañerito, cuando apenas era un niño, le mostraron a Josimar Alcocer que su camino en el fútbol no sería fácil, pero que su talento era más fuerte que cualquier menosprecio.

Don Oldemar Alcocer, padre del extremo, recuerda como si fuera ayer esa frase, prácticamente fue lo primero que escuchó su hijo cuando con ocho años atravesó por primera vez el portón para hacer una prueba con Liga Deportiva Alajuelense, ambos cargados de ilusión.

Las palabras del tata ante aquel menosprecio fueron que lo ignorara, el sueño de ambos era más fuerte que eso y aunque doliera, como es lógico, no es algo que los iba determinar y, años después, ese muchacho de fácil gambeta, picardía y habilidad da de qué hablar en el fútbol nacional.

Josimar se volvió titular indiscutible este torneo, con solo 20 años es inamovible en el esquema de Andrés Carevic y en el Clausura 2023 explotó, torneo en el que suma cuatro goles y tres asistencias.

Desde chamaco, Josimar Alcócer ha cosechado éxitos a nivel futbolístico. Foto: Cortesía Oldemar Alcócer

“Yo digo que eso viene desde atrás, desde el primer momento que Josimar pasó ese portón de la Liga, recuerdo muy bien lo que dijo ese chamaco, nunca se me va a olvidar. Le dije que siguiera jugando, entrenándose igual, que demostrara lo que sabe hacer, que lo ignorara.

“¿Eso qué le inculcó hoy en día? A que sea cada día mejor y a que Carevic hoy lo tome en cuenta. El objetivo de Josimar por triunfar como futbolista es lo que lo tiene ahí, además, le soy sincero, Josimar es muy manudo, es demasiado manudo, desde pequeño lloraba por el equipo”, dijo.

Don Oldemar agradece a personas como el técnico manudo y otros entrenadores que le vieron una estrellita, confiaron en su talento y lo formaron como futbolista.

En la cancha de San Rafael de Escazú, con la academia Franklin Monestel, es donde Josimar Alcócer tuvo sus primeros toques con el balón. Foto: Cortesía Oldemar Alcócer

“Yo ahorita le puedo mencionar cinco profesores, Mario Alvarado, Crisanto Ulante, Pablo Izaguirre, Cristian Oviedo y don Franklin Monestel, que fue el pionero, tiene una academia en Escazú, de donde él nació como futbolista y le dio las bases. Para que entrara a la Liga tuvimos un proceso de seis meses para que lo escogieran siendo sub-9.

“Fue un proceso muy duro, muchas veces íbamos solo con los pases del bus, teníamos que ir de Escazú hasta el Alejandro Morera Soto y los entrenamientos eran de 5 p.m. a 7 p.m., en ese momento trabajaba en lo propio y no se complicaba tanto ir, pero agarrábamos la buseta solo con los pases”.

Otra persona que destaca de manera especial, pues le dio el espaldarazo que necesitaba y que otros no lo hicieron, fue a Agustín Lleida, exdirector deportivo de Alajuelense.

Agustín Lleida fue una persona que creyó y potenció el talento de Josimar Alcócer. Foto: Cortesía Oldemar Alcócer

“Si yo lo visualizo como un historial, la gente creerá que es mentira, pero el nunca tuvo ningún beneficio, eso se lo otorgaron y le dieron su lugar cuando llegó Agustín Lleida, que lo visualizó como un prospecto, como algo más definido

“Yo pienso que lo vio con proyección, lo fue viendo cómo se manejaba en los procesos y creyó en su talento, cuando fue al proceso a Pachuca (una pasantía con el equipo mexicano, al que Agustín llevó a otros jugadores como Brandon Aguilera y Geancarlo Castro) y luego lo mandó a jugar a la segunda división, él lo dijo, Josimar tiene la estrellita, pero hay que pulirla bien”, dijo agradecido.

Resistencia

Pero no todo mundo ha creído de la misma forma, incluso en tiempos recientes. Hace apenas unos meses don Oldemar nos confesó que el semestre con el técnico uruguayo Fabián Coito fue muy duro.

“Carevic, Lleida, mucha gente llegó a pulirlo, porque Coito me lo tenía en el olvido, no sé qué era, qué no le veía, pero lo tenía de lado. Para nosotros fue un semestre muy difícil, en un momento él me llamó y me dijo que no quería estar más ahí, que aunque amaba el equipo, prefería si lo mandaran a préstamo porque no se sentía cómodo ni bien, le dije que tuviera paciencia, que estuviera tranquilo.

“Yo mismo me quejé con Agustín, ya lo tenía cansado que lo llamaba todos los días y le dije que me lo estaban muerteado, que se me iba a agüevar, porque él mismo sabía que venía haciendo las cosas bien, entonces ya lo tomaron en cuenta en el Alto Rendimiento y ahí ya levantó y desde ese momento fue una subida sin parada, subió el hombre como un jet”, comentó.

Josimar Alcócer cuando era niño conoció a Joel Campbell, ¿será que más adelante se verán de nuevo como compañeros? Foto: Cortesía Oldemar Alcócer

Sobre el hoy, los consejos de padre son que se mantenga humilde como siempre ha sido y fue educado, esa ha sido la clave de muchos de sus éxitos, escuchando a los líderes, sabiendo tomar consejos y, sobre todo, confiando en sus capacidades que lo tienen donde está.

El partido del jueves lo vio en su casa en Santa Cruz, Guanacasteca, donde se tirará también el de este domingo, pueblo en el que lo suelen felicitar y hablar de su chamaco apenas lo ven, otro motivo más que le deja el pecho lleno de orgullo.