El mensaje de Alejandro Bran tras su llamado a la Selección Nacional

Alejandro Bran fue llamado a la Selección Nacional, después de una polémica que surgió con Jafet Soto y Aarón Salazar, en torno a él.

Este es el mensaje de Alejandro Bran. (IG/IG)

En el juego de ida de la gran final, Salazar denunció que Soto le habría dicho a Bran que él se encargaría de que no volviera a la Selección Nacional.

Bran fue jugador del Herediano, tuvo un breve paso por Inglaterra y la MLS y regresó al país con la Liga.

Soto negó que él hubiera dicho lo que Salazar explicó y hasta desafió al que fuera a demostrarlo en los tribunales.

Alejandro Bran anotó el gol que eliminó a Saprissa en la final de la segunda fase. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Cuando se dio a conocer el llamado a la Tricolor, minutos después se puede ver en las historias de Instagram de Bran un mensaje, que dice lo siguiente: “Volveré más fuerte, porque no me cansaré de intentarlo. Me lo prometí a mí mismo”, en la imagen que acompaña el texto sale con una foto de Liga Deportiva Alajuelense.

