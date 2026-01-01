Deportes

El mensaje Lionel Messi para recibir el año de su último mundial mayor de fútbol

Lionel Messi compartió unas fotos en familia con un mensaje para este 2026

Por Eduardo Rodríguez

Lionel Messi compartió en sus redes un mensaje para recibir este 2026, un año que será especial en su carrera deportiva, ya que jugará su último mundial como jugador profesional, en el que buscará con Argentina el bicampeonato tras el título logrado en Qatar en el 2022.

Lionel Messi festeja luego de su golazo con el Inter Miami ante el Porto, en el partido que disputaron por el Mundial de Clubes.
Lionel Messi publicó un mensaje junto a su familia en el inicio del 2026 (FEDERICO PARRA/AFP)

“¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos", publicó el astro del Inter Miami en una publicación con dos fotos junto a sus hijos y esposa, y en otra solo con su mujer.

Leo viene de ganar la MLS junto al Inter Miami, siendo este el primer cetro de liga en la historia del club, por lo que ahora se prepara a lo grande para cerrar su carrera con otro logro en la Copa del Mundo del 2026, así como lo hizo con la Copa América, cerrando con un bicampeonato tras el trofeo conseguido en la edición del 2024.

