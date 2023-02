El mensaje que Mariano Torres le dio a Kendall Waston antes del clásico

El capitán del Saprissa, Mariano Torres le dio un mensaje a Kendall Waston antes del clásico. José Cordero. (Jose Cordero)

El capitán del Saprissa, Mariano Torres, tenía una corazonada antes del clásico ante Alajuelense y así se lo hizo saber a su compañero, el defensor Kendall Waston.

El argentino confiaba en que la Torre podría anotar en el duelo contra los rojinegros y se le cumplió su presentimiento. Ese tanto de Waston ayudó a los morados a empatar el juego contra los manudos con lo que el primer clásico de la temporada finalizó 1-1.

Después de los encontronazos, esto dice Freddy Góndola sobre Fidel Escobar

- ¿Cómo califica el juego?

Fue un juego muy friccionado, sobretodo en el primer tiempo. Los clásicos a veces se dan así, hay un poco de ansiedad, se va un poco la pierna de más y bueno creo que hicimos un gran esfuerzo. En el segundo tiempo, sobretodo, tratamos de no perder el orden y cuando ellos se equivocaban contragolpear y, por momentos se dio y por momentos no. Pero cuando no se puede ganar un clásico no hay que perder.

- ¿Qué tanto cambió el planteamiento del juego luego del gol de Carlos Mora?

Es un gol que nos sorprendió, que no esperábamos, pero decía que estábamos de local, con nuestra gente, en nuestra casa y teníamos que buscar el empate. Creo que tuvimos mucho carácter para buscarlo, lo conseguimos y después tratamos de ganarlo.

El defensor Kendall Waston desató la euforia en la Cueva. José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Sale satisfecho con el resultado?

Yo salgo satisfecho cuando ganamos, pero tampoco podemos decir que fue un partido malo para nosotros, porque con un jugador menos, en un clásico es difícil sostenerlo, contra un gran equipo como lo es la Liga que, por momentos, te maneja bien la pelota.

- ¿Cómo queda el ánimo luego de perder dos puntos en casa y recibir un gol?

Perdimos dos puntos en casa, pero con todas las situaciones que se dieron, era difícil aguantar el partido. Creo que hicimos un gran trabajo defensivo en el segundo tiempo.

En el primero, teniamos que buscar porque lo íbamos perdiendo; en el segundo controlarnos más, y cuando teniamos la oportunidad, atacar. Hace más de 12 clásicos que no perdemos.

Los morados se la tuvieron que jugar con 10 hombres casi todo el juego, luego de la expulsión de Ariel Rodríguez (14). José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Mariano siempre busca a Kendall para cerrar algunas jugadas?

No; obviamente, hay otros compañeros que van muy bien arriba como David (Guzmán), como (Pablo) Arboine, como Fidel (Escobar), pero claramente Kendall es una pieza clave ahí.

A Kendall todo el mundo lo conoce, yo tenía mucha confianza de que podía marcar un gol, se lo dije antes del partido y se le dio y nos ayudó a empatar el partido.

El inesperado recibimiento que le dio la afición de Saprissa a Esteban Alvarado en la Cueva

- ¿Cree que Saprissa y Alajuelense son los equipos que juegan mejor en el torneo?

Sí, me parece que ahorita son los equipos que mejor juegan en el campeonato.

- ¿Es cierto que Christian Bolaños entrena por aparte?

No, siempre entrena con nosotros, es uno más del grupo. Bola entrena todos los días con nosotros, creo que ya se aclaró todo y no hay ningún problema.