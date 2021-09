El momento especial que vivió el árbitro más joven de Costa Rica con Jorge Luis Pinto

Thiago Torrealba vivió momentos bonitos este viernes al lado de Jorge Luis Pinto . Foto Alonso Tenorio Thiago Torrealba vivió momentos bonitos este viernes al lado de Jorge Luis Pinto . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A entrenadores y árbitros no se les suele ver juntos tomándose fotos o felicitándose mutuamente, pero esta ocasión era muy especial y diferente porque este silbatero apenas está por empezar su carrera.

El viernes 17 de setiembre el niño Santiago Torrealba de solo diez años y vecino de Coronado fue felicitado y homenajeado por el técnico Jorge Luis Pinto por ser oficialmente el árbitro más joven de Costa Rica.

El pequeño hasta habló y le dedicó unas palabras al exseleccionador de la Tricolor en las que les explicó porqué de alguna forma lo inspiró a meterse en el fútbol, aunque fuera en otra rama.

Lo de Tiago no es ningún juego ni un vacilón, realmente entró al curso de la Adeafa, una asociación de árbitros de Alajuela, y la semana pasada se graduó entre puros adultos para ejercer el arbitraje con todas las de la ley.

De todas las fotos en la presentación de mi libro en Costa Rica, esta con Tiago, un niño apasionado por el fútbol (yo estaba más emocionado que el), resume el sentimiento que le tengo al pueblo Tico, solo gratitud por su cariño y por la acogida con mi libro. 🇨🇷⚽️



Foto: @nacion pic.twitter.com/GGuCub38go — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) September 23, 2021

Con disciplina por diez meses se conectó todos los martes vía virtual de 7 p.m a 9 p.m, labores que tenía que combinar con ir a la escuela, hacer tareas y otras cosas de niño.

El nuevo árbitro nos contó porque le salió esta inquietud de ser el que pone orden y los planes que tiene para dedicarse al arbitraje lo antes posible.

“Mi mamá envió unas notas que había escrito sobre fútbol con un medio llamado CR Actualidad que ya no se encuentra en vigencia. Los árbitros las vieron y les pareció excelente y por tanto me aceptaron.

“Ellos enseñaban el reglamento, las clases eran muy buenas, con ejemplos prácticos sobre qué regla se debía aplicar, fue muy educativo y el examen final para ser árbitro certificado lo aprobé y con diez años me convertí en el árbitro más joven de Costa Rica”, nos contó orgulloso.

Thiago se fue feliz con el libro que le regaló el profe Pinto . Foto Alonso Tenorio Thiago se fue feliz con el libro que le regaló el profe Pinto . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Tiago en una clase en la que solo estaban adultos, fue el alumno de mejores notas, algo que no es extraño en él, pues su mamá nos contó que en la escuela también es el mejor promedio. Para su edad es un niño muy maduro y con muchísimos conocimientos.

“Ser futbolista y técnico no me llama mucho la atención, pero quería estar relacionado con el fútbol por lo que decidí ser árbitro. Me da mucha curiosidad cómo se ve el fútbol desde ese lado, hasta que me reclamen es toda una experiencia, tratar de tomar las mejores decisiones y convertirme en el mejor árbitro que pueda ser”, dijo.

La siguiente fase que le toca ahora a Torrealba es la de tirarse a cancha a aplicar lo aprendido, aún no ha tenido la oportunidad de pitar un partido, pero ya está en planes.

“Recién me gradué la semana pasada, estoy esperando, pero sí voy a pitar partidos infantiles y de tercera división hasta con adultos”, mencionó sin miedo al reto. Además nos mencionó que de grande quiere ser publicista.

Empezar la carrera de árbitro tan joven podría abrirle puertas a futuro, el viernes 17 de setiembre vimos el caso de Ariel Cordero, quien con 22 años debutó en el fútbol nacional dirigiendo el juego de Alajuelense contra San Carlos.

En la transmisión de FUTV, Orlando Portocarrero, analista arbitral de Repretel, comentó que Cordero desde los once años ya estaba dirigiendo en partidos infantiles.

Feliz de la vida

Doña Ana Catalina Arroyo se siente muy orgullosa de lo conseguido por su hijo. Foto: Cortesía. Doña Ana Catalina Arroyo se siente muy orgullosa de lo conseguido por su hijo. Foto: Cortesía.

Ana Catalina Arroyo, mamá del joven árbitro, está feliz de la vida con ver a su hijo realizado aunque sabe que a futuro cuando él esté pitando es posible que muchos la recuerden sin siquiera conocerla.

“Sí, claro, ya estoy preparada para eso, creo que es un momento en el que el arbitraje nacional necesita irse renovando que más muchachos y personas jóvenes estén y se decidan.

“Se sabe que no se le puede quedar bien a todo el mundo, pero mientras él trate de hacerlo lo mejor que pueda y de la forma más justa, no importa que me invoquen en algún momento”, aseguró con una sonrisa

Catalina nos explicó de donde su hijo ha tomado tanta confianza y habla y se desenvuelve sin temores y tan bien para un niño de su edad.

“Lo básico para mí siempre ha sido apoyarlo en lo que quiera hacer, él también ha sido el columnista más joven que ha habido en el país, además escribió sobre temas de la educación de los niños, sobre la prevención del covid-19. Él siempre es el que ha decidido que lo apasiona y la labor mía es apoyarlo.

“Él ha crecido entre adultos, entonces le es muy fácil manejarse entre ellos, nunca le ha costado. Igual creo que si uno les brinda a ellos la seguridad y la confianza entonces los límites no los ven como uno. Uno trae los hijos al mundo para soltarlos y que ellos se desarrollen”, explicó la orgullosa mamá.

Mientras Tiago va creciendo poco a poco, tanto en su carrera como en edad, irá ganando confianza hasta, ¿por qué no?, verlo en los campos de la primera división esparciendo justicia, como es su anhelo.