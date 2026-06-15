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El momento que el mundo esperaba, Tim Payne debuta en el Mundial 2026 este lunes con Nueva Zelanda

Tim Payne, viral futbolista que se hizo famoso previo al mundial, debutará este lunes junto a Nueva Zelanda ante Irán

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Por Sergio Alvarado
Tim Payne recciona durante el partido de Nueva Zelanda ante Haití en Fort Lauderdale, como preparación de ambos equipos para el Mundial 2026.
Tim Payne y Nueva Zelanda debutarán este domingo en la Copa del mundo ante Irán. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

Este lunes se dará un momento que muchos curiosos alrededor del mundo estaban esperando, finalmente podrán ver a Tim Payne jugar en una Copa del Mundo, cuando su país, Nueva Zelanda, debute ante Irán a las 7 p.m hora tica.

Los medios, aficionados y hasta los que no son seguidores del fútbol esperan a ver cómo termina la historia del jugador que hace tres semanas era un desconocido y gracias al influencer argentino Valentín Scarsini se catapultó a la fama mundial.

“El lateral derecho de los ‘All Whites’ ha pasado de ser el jugador menos conocido del Mundial a superar en seguidores —tiene casi seis millones solo en ‘Instagram’— la población total de Nueva Zelanda (5,3)“, destacó diario Marca sobre su arranque.

Previo al mundial, la atención se ha centrado sobre el zaguero, por lo que el técnico de Nueva Zelanda, Darren Beazley, negó este dómingo que el fenómeno viral desconcentre a su equipo de cara a su debut.

Para el equipo y el futbolista se volvió una prueba de fuego para conocer si las expectativas del mundo coinciden con un buen nivel en general del jugador. En los amistosos previos no les fue bien tras perder 4-0 con Haití y 1-0 con Inglaterra.

En el otro partido del grupo Bélgica y Egipto se medirán a la 1 p.m por el grupo G.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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