El motivo por el que Josué Quesada sí le cree a Alajuelense para ganar el título

Michael Barrantes anotó un golazo de media distancia ante el Verdes FC de Belice por la Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense)

A pesar que Alajuelense ha dejado dudas en su estilo de juego en el arranque del Apertura 2023 y en la Copa Centroamericana, por la planilla que cuenta y sus fichajes, sigue siendo candidato al título.

Josué Quesada, periodista de Tigo Sports, considera que con fichajes como Michael Barrantes y el nivel que está mostrando, Alajuelense tiene para pelear y ganar el campeonato.

En el programa Fútbol X Dentro de Tigo Sports, el comunicador afirma que lo del volante sigue siendo un punto muy alto y cuestionó a quienes en el pasado lo dieron por liquidado futbolísticamente.

LEA MÁS: Michael Barrantes cuenta el secreto con el que se está ganando a la afición de Alajuelense

“Yo como saprissista todavía veo a Barrantes y se me quiere salir una lagrimita, porque recuerden que Saprissa le dijo a Barrantes, ‘retírese y sea asistente de ¡IÑAKI!’, no, no, yo voy a llorar.

“Es que vean el gol que mete Barrantes en Belice. Ustedes saben que él cumple el 4 de octubre, 40 años, no tiene sentido, lo de Barrantes yo lo veo y digo que puede jugar dos años más bien”, dijo.

Para Quesada, hasta el momento, más allá de cualquiera fichaje, el que realmente llegó a demostrar y dar un salto de calidad es Michael.

“Ni Campbell, ni si viene Menjívar, ni nadie, nadie, el mejor fichaje de Liga es Michael Barrantes y con Michael Barrantes yo sí le creo a la Liga que puede ganar el título, porque es un tipo que puede darle eso, no estoy diciendo que lo va a ganar, pero puede”, destacó.