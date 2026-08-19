El Municipal Liberia sorprende al revelar que vuelve al fútbol de Costa Rica

El Municipal Liberia jugará en Linafa a partir de esta temporada. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

El Municipal Liberia se negó a morir y este miércoles confirmó que vuelve al fútbol federado costarricense al conseguir un lugar en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), torneo en el que disputará la temporada 2026-2027.

Mediante un comunicado de prensa, los Coyotes contaron en qué consiste su regreso, tras ser expulsados de la primera división hace un mes y medio por la Federación Costarricense de Fútbol por inconsistencias en el manejo del club.

“Municipal Liberia formará parte del Grupo A de Segunda B de LINAFA. Este sector está conformado por los clubes: Deportivo Upala, ADR Cóbano, Cruceños FC, Riograndeña FC y CCDR Carrillo.

“Aclarar que la institución va competir bajo el nombre de la Asociación Deportiva Municipal Liberia, la cual ya tiene 49 años de historia, utilizando también los tradicionales colores aurinegros y siendo casa en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño”, destacaron.

Los pamperos tomaron el lugar del Municipal Puntarenas, que se retiró de la competición, lo que les permitió conseguir un espacio para pelear por el ascenso a la segunda división.

“Walter Chévez será el director técnico del equipo aurinegro, que esta tarde iniciará entrenamientos de cara al debut ante el Deportivo Upala este próximo fin de semana en Liberia. Chévez tendrá como asistente a Berny Solórzano y Erick Sánchez cumplirá el rol de preparador de porteros”, añadió el club.