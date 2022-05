El Nostradamus del Saprissa predijo con papel y lápiz cómo clasificaría el Monstruo

Luis Fuentes, aficionado del Saprissa que hizo un juego de números, con la fe de que el equipo clasificara. Cortesía.

Al mejor estilo de Nostradamus, el aficionado saprissista Luis Fuentes predijo cómo Saprissa haría la hombrada y clasificaría y además pegó las llaves de las semifinales.

El morado, vecino de Liberia, Guanacaste, se inspiró con la victoria del Monstruo contra Alajuelense, el 27 de abril, y un día después agarró papel y lápiz y comenzó a hacer una lista con los posibles escenarios, no solo tomando en cuenta que el Sapri debía ganar los partidos que le faltaban por jugar sino analizando lo partidos de los demás equipos.

Para ese entonces solo la Liga y Cartaginés estaban en zona de clasificación, el Team estaba pulseando meterse y al Monstruo muchos lo daban por muerto.

La lista de resultados la publicó en su cuenta de Twitter, lo que generó todo tipo de comentarios, pues al inicio muchos no creían que la “S” pudiera meterse a la fiesta grande, pero con el transcurso de las jornadas, los morados le hacían preguntas sobre los resultados.

“Saprissa llegó al clásico en el último lugar y si la Liga ganaba no había forma de que el equipo se repusiera. Estábamos muy largo del cuarto lugar, pero sabía que al estar la tabla tan estrecha los equipos se terminarían quitando puntos.

“Soy una persona que no me gusta hablar con suposiciones o sin saber el panorama, siempre me informo antes de decir algo sobre Saprissa y por eso preferí hacer ese juego de números, revisando jornada a jornada los partidos que le quedaban a cada equipo”, recordó.

Esta es el juego de números que hizo Luis, confiado en la clasificación del Sapri. Cortesía.

¿Cómo se cocina eso?

Luis destacó que en cada juego puso al equipo de sus amores a sumar de a 3, por lo que Saprissa llegaría a los 34 puntos, el famoso número para clasificar.

El abogado guanacasteco confesó que es superfutbolero y no solamente se tira las mejengas del Sapri, sino que ve partidos de los demás equipos del campeonato.

“Soy muy fiebre e iba viendo la necesidad de lo que se iba a jugar cada equipo en cada jornada, aparte de los resultados que pensé que se podían dar”, recordó.

A Luis no le fue tan mal con sus cuentas, pues acertó 18 de los 30 resultados y dio con los clasificados a las semifinales.

[ Pequeña aficionada al Saprissa y su muñeca salieron bien libradas del aguacero en Grecia ]

“Atiné el liderato de la Liga, puse a Cartaginés de segundo, pero quedó de tercero, también el descenso de Jicaral.

“Cuando publiqué el tuit mucha gente me decía que los resultados no se iban a dar, que Saprissa no iba a clasificar y otros más bien se animaron a hacer su propia versión de lo que se iba a dar. Con el pasar de las jornadas se hizo una cuestión vacilona”, expresó.

Luis confesó que es la primera vez que hace este ejercicio y le pareció gracioso adivinar tantos resultados, porque antes jugaba la quiniela de la Unafut y no pegaba nada.

Luis se tatuó en la muñeca derecha 4 elementos alusivos al Monstruo. Cortesía.

Pasión en la piel

El amor por Saprissa es tal que a finales de febrero se hizo un tatuaje que refleja su pasión por los colores morado y blanco.

“Toda la familia es morada, mis papás, Gustavo y Kathia, me lo inculcaron y mis primeros recuerdos fueron ver a Saprissa en el Mundial de Clubes, me despertaba en la madrugada a ver al equipo.

“Por la distancia no puedo ir tanto a la Cueva como yo quisiera, pero no hay partido de Saprissa que no vea”, afirmó.

Luis manifestó que desde hace tiempo venía peloteando la idea de hacerse un tatuaje alusivo al Saprissa y logró plasmar en su piel cuatro elementos que identifican a un morado de corazón.

“Pasé por varias ideas, una de las que me llamó la atención era tatuarme la firma de don Ricardo (Saprissa), pero me quedé con la de hacerme cuatro cosas que son significativas para mí.

“Le comenté al tatuador lo que quería, le hice un dibujo y me gustó mucho lo que hizo. Hay elementos del origen del Saprissa y de mis ídolos”, rescató.

[ Tírese los mejores memes de la clasificación de Saprissa... No aptos para manudos ]

El tatuaje tiene una corona en homenaje a “Paté” Centeno y el sol que aparece en la bandera de Argentina por Mariano Torres.

“Paté es mi ídolo de la infancia, crecí viéndolo jugar, yo jugaba en el barrio y usaba la 8, en mi criterio es el mejor jugador. Con Mariano siento que es el mejor extranjero que he visto en Saprissa”, añadió.

Además, tiene un zapato en honor a don Beto Fernández, aquel zapatero que reunió al primer grupo de chiquillos que se convirtieron en Saprissa y también la S.

“Me lo hice en la muñeca del brazo derecho y a algunos conocidos al inicio no les agradó la idea, pero cuando lo vieron les encantó”, dijo.

Como buen morado confía en que su equipo levantará la copa 37.

“Creo que ya al estar en segunda ronda será favorito, no importa si entró de segundo o cuarto, siempre habrá un favoritismo, aunque la gente no lo vea así.

“Saprissa siempre será un rival complicado, nadie se quiere topar con él, no aseguro el título, hay que ir partido a partido, son rivales fuertes, pero la ilusión está, estoy ilusionado con la 37″, aseguró.